Météo prometteuse pour Le Festif!

Depuis quelques années, une remorque affublée de très hautes antennes a pris ses aises à un saut de puce de la Scène Desjardins, la roulotte de MétéoGlobale. Histoire de voir venir les aléas de mère Nature, une multitude de sources d’informations sont croisées par le météorologue «en résidence » André Gravel. Au moment d’écrire ces lignes, il s’attendait à des conditions quasi parfaites pour son premier Festif !

Certaines averses pourraient arroser les derniers préparatifs aujourd’hui, mais hors de question d’annuler votre séjour à Baie-Saint-Paul !

« Aujourd’hui, jusqu’au milieu de l’après-midi, on a de petites averses intermittentes, avec peut-être un peu de vent qu’on va sentir plus en bordure du fleuve. On voit du vent qui vient du sud, mais il glisse le long du fleuve. C’est le seul petit enjeu qu’on va avoir : des restants d’averse et du vent », résume M. Gravel.

Les prochaines journées s’annoncent paisibles sur le front météo.

« À ce que je peux voir, c’est quand même de super belles conditions ! Un des modèles que je regarde indique que demain jeudi, il y a un petit peu d’averses possibles, un nuage qui passe en après-midi, mais je n’y crois pas trop, parce que les autres modèles n’en mettent pas. Pour ce qui est de la soirée du jeudi, rien à signaler », poursuit le météorologue.

La roulotte est franchement bien placée pour les météorologues mélomanes! Photo Emelie Bernier

Vendredi et samedi ? « Même principe avec peut-être, vu qu’on aura une alternance soleil-nuage, une petite averse en début d’après-midi vendredi, mais rien pour annuler. Je ne suis même pas sûr qu’on va devoir mettre un poncho ! », rigole M. Gravel.

En résumé ? « De super belles conditions et une température parfaite en termes de degrés soit aux alentours de 22, 23 degrés aujourd’hui, un peu plus frais demain avec 20 à 22 et samedi à dimanche, de 23 à 25 degrés. »

Show de boucane ?

Un nouvel équipement a été ajouté à la remorque de MétéoGlobale cette année, soit un détecteur de particules. Alors que les feux de forêt sévissent en Ontario, cet équipement permet de surveiller la qualité de l’air et d’aviser les festivaliers si celle-ci vient à se dégrader.

« Ça nous était de plus en plus demandé par les producteurs d’événements. On essaie toujours de s’améliorer pour répondre aux demandes des organisateurs et des festivaliers », indique André Gravel.

Dans le cas qui nous occupe, pas de souci à se faire. Les artistes pourront vraisemblablement chanter à gorge déployée sans suffoquer !

« Là, on suit l’évolution modélisée des vents et dans le cas du Festif !, les feux en Ontario et la fumée auront zéro impact parce qu’à partir de jeudi, les vents vont pousser vers l’ouest, et ensuite vers le nord-est, soit vers l’Abitibi, le Nord-du-Québec. Oui, on pourrait légèrement sentir un peu de fumée, mais pas comme on a vu aux États-Unis… »

Les cercles concentriques permettent d’évaluer la progression des cellules orageuses et surtout de la foudre qui présente des dangers importants. Photo Emelie Bernier

Les cellules orageuses, et plus particulièrement les éclairs, ennemis des festivals et des scènes extérieures, sont également dans la mire du météorologue.

Sur les cartes qui apparaissent dans les écrans, des cercles concentriques entourent le cœur de l’action, Baie-Saint-Paul, à 35, 20 et 12 km.

« Le détecteur de foudre analyse au maximum a 35 km de rayon. S’il y a des éclairs à 35, on va le mentionner. On va les suivre et selon les axes, on va activer le mode vigilance. Si on a des éclairs à 20 km, on est en mode pré alerte. Les équipes vont se préparer à ouvrir des brèches d’évacuation, préparer le message d’alerte. Dans le rayon du 12 km, on arrête et le mode évacuation est activé. »

André Gravel Photo Emelie Bernier

Le travail du météorologue devient vital dans ces conditions. “ Selon le nombre de personnes sur le site et à combien ils évaluent le temps d’évacuation, je coordonne avec eux parce que je peux dire “ça arrive dans environ 45 minutes”, par exemple. ”

Profitera-t-il du Festif ! ou restera-t-il rivé à ses écrans ?

« J’aime la musique, mais ça dépend de la météo ! », lance en riant celui qui aimerait bien assister à la performance de Fouki. «Si la température le permet !»