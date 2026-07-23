Les citoyens s’informent sur le projet du terminal n° 5 du port de Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 9:35 AM - 23 juillet 2026
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Une séance d’information sur le projet de réaménagement du terminal no 5 du port de Baie-Comeau s’est tenue le 21 juillet. Photo Karianne Nepton-Philippe

Près de 30 personnes ont assisté à la séance d’information du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) le 21 juillet sur le projet de réaménagement du terminal n° 5 au port de Baie-Comeau. 

Lors de cette séance d’information, le projet dans sa forme la plus à jour a été présenté. 

Beaucoup de questions ont porté sur le bruit et la poussière. Comme le port est situé à proximité de quartiers résidentiels, les citoyens s’inquiètent de ces impacts lors de la phase de construction. 

Les tests de bruit, la composition des poussières engendrées par les travaux, les forts vents et les mesures d’atténuation du bruit ont été discutés. 

La Corporation de gestion du Port de Baie-Comeau a entre autres donné des informations sur les suivis de l’ambiance sonore du chantier, la surveillance des travaux, le contrôle et le captage des poussières et la mise en place d’un système de plaintes. 

L’organisation a également rassuré les gens face aux déplacements de camions et à l’accès pour les cyclistes. 

Projet de 66 M$

Le réaménagement du terminal n° 5 au port de Baie-Comeau est un projet qui s’élève à 66 M$. 

La Corporation de gestion du Port de Baie-Comeau a reçu des aides financières des gouvernements provincial et fédéral. 

« Nous, la Corporation, on a prévu investir 13,5 M$ », précise la présidente-directrice générale Karine Otis. 

L’infrastructure, inutilisée depuis plusieurs décennies, deviendrait un terminal multicargo et multiusager. Le nouveau quai d’une longueur de 192 m présenterait une superficie exploitable de 16 842 m2 et serait construit en palplanches.

L’objectif de mise en service est toujours pour 2030. 

Prochaines étapes

Une période d’information publique sur le projet se déroule du 8 juillet au 7 août. Les gens ont jusqu’à cette date pour émettre leurs questions et leurs demandes. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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