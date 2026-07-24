Baie-Comeau : collision au coin du boulevard Blanche et de la rue Bossé

Une collision est survenue aux alentours de 14 h 30 le 24 juillet sur le boulevard Blanche, au coin de la rue Bossé, à Baie-Comeau.

Les policiers et les services d’urgence sont actuellement sur place.

Au moment d’écrire ces lignes, la Sûreté du Québec (SQ) ne peut confirmer plus de détails sur ce qu’il s’est produit.

Sur place, on voit qu’un véhicule s’est retrouvé sur le côté.

La sergente Élizabeth Marquis de la SQ rapporte, selon les premières informations qu’elle possède, qu’il y aurait des blessures mineures, mais ne peut confirmer rien de plus.

Les citoyens sont priés de redoubler de prudence dans le secteur.

Plus de détails à venir.