Baie-Comeau : collision au coin du boulevard Blanche et de la rue Bossé

Par Karianne Nepton-Philippe 3:30 PM - 24 juillet 2026
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Une collision est survenue aux alentours de 14 h 30 le 24 juillet sur le boulevard Blanche, au coin de la rue Bossé, à Baie-Comeau.  Photo courtoisie

Une collision est survenue aux alentours de 14 h 30 le 24 juillet sur le boulevard Blanche, au coin de la rue Bossé, à Baie-Comeau. 

Les policiers et les services d’urgence sont actuellement sur place. 

Au moment d’écrire ces lignes, la Sûreté du Québec (SQ) ne peut confirmer plus de détails sur ce qu’il s’est produit. 

Sur place, on voit qu’un véhicule s’est retrouvé sur le côté. 

La sergente Élizabeth Marquis de la SQ rapporte, selon les premières informations qu’elle possède, qu’il y aurait des blessures mineures, mais ne peut confirmer rien de plus.

Les citoyens sont priés de redoubler de prudence dans le secteur. 

Plus de détails à venir.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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