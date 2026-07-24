La pièce Les Inconnus à Baie-Comeau : le public est au rendez-vous

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Par Roseline Pelletier 1:46 PM - 24 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Marianne Lamarche et Anthony Tingaud, respectivement dans les rôles de Macha et Alexis.  Photo Roseline Pelletier

La troisième représentation de la pièce de théâtre Les Inconnus s’est tenue le 23 juillet à Baie-Comeau. Depuis la première, présentée la semaine précédente, l’équipe de production récolte une vague d’éloges. 

Le public est au rendez-vous. « Les gens qui sont venus discuter avec nous après les représentations ont vraiment aimé ça », déclare la co-metteuse en scène Mélissa Béchard Pelletier, originaire de Baie-Comeau.

« Il y en a même qui ont été très, très touchés par la pièce, qui avaient leurs propres interprétations de l’œuvre », ajoute-t-elle. 

Sa consœur, la metteuse en scène Audrée-Anne Dubois-Arseneault, confirme que lors de la première, présentée le 16 juillet, la quasi-totalité des sièges du sous-sol de l’église Sainte-Amélie était occupée.

« Les gens s’attendent à quelque chose de plus comique et léger, comme un vrai théâtre d’été. Mais nous, ce qu’on propose, c’est plus un théâtre en été. La pièce a une montée très dramatique », explique Mélissa Béchard Pelletier.

Selon cette dernière, ce projet estival est parfait pour Baie-Comeau. 

« Je viens d’ici et j’ai toujours habité ici jusqu’en 2023. Mon équipe et moi avons comme souhait de ramener le théâtre en été à Baie-Comeau. »

La mise est scène de la pièce est assuré par Audrée-Anne Dubois-Arseneault (à gauche), et Mélissa Béchard Pelletier (à droite).  Photo Roseline Pelletier

« Notre objectif, ce serait de créer un partenariat vraiment fort entre Baie-Comeau et Montréal, pour que la production soit vraiment 50-50. Là, en ce moment, on a beaucoup de gens de Montréal, mais les prochaines étapes, ce serait qu’il y ait des comédiens de Baie-Comeau et de Montréal », explique l’interprète Anthony Tingaud.

Un défi de taille

Anthony Tingaud confie que l’équipe a répété la pièce en un mois et demi seulement. La troupe attendait de trouver une salle adéquate avant d’entamer sérieusement les répétitions.

« Trouver la salle, ça a vraiment été un défi. On est très content de l’accueil que nous a accordé l’église Sainte-Amélie », ajoute Mélissa Béchard Pelletier.

Pour l’interprète Marianne Lamarche, réussir à livrer « un résultat aussi chouette » après si peu de temps de préparation constitue la plus belle des réussites.

Toute l’équipe s’entend pour dire que la cohésion du groupe a grandement contribué au processus.

La rencontre de deux personnages

Rappelons que la pièce Les Inconnus, écrite par Julie-Anne Ranger-Beauregard, met en scène la rencontre de deux personnages, Macha et Alexis, au bar Le Volcan.

Ce tête-à-tête entre les deux adultes, qui semblent d’abord étrangers l’un à l’autre, plonge le spectateur dans les zones grises des rapports humains.

Entre désir, maladresse et sincérité, l’histoire se déroule dans une atmosphère nocturne où les perceptions et les attentes sont mises à l’épreuve.

Deux dates de représentation sont encore proposées, soit les 24 et 25 juillet.

À lire aussi :

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