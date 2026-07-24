La pièce Les Inconnus à Baie-Comeau : le public est au rendez-vous

La troisième représentation de la pièce de théâtre Les Inconnus s’est tenue le 23 juillet à Baie-Comeau. Depuis la première, présentée la semaine précédente, l’équipe de production récolte une vague d’éloges.

Le public est au rendez-vous. « Les gens qui sont venus discuter avec nous après les représentations ont vraiment aimé ça », déclare la co-metteuse en scène Mélissa Béchard Pelletier, originaire de Baie-Comeau.

« Il y en a même qui ont été très, très touchés par la pièce, qui avaient leurs propres interprétations de l’œuvre », ajoute-t-elle.

Sa consœur, la metteuse en scène Audrée-Anne Dubois-Arseneault, confirme que lors de la première, présentée le 16 juillet, la quasi-totalité des sièges du sous-sol de l’église Sainte-Amélie était occupée.

« Les gens s’attendent à quelque chose de plus comique et léger, comme un vrai théâtre d’été. Mais nous, ce qu’on propose, c’est plus un théâtre en été. La pièce a une montée très dramatique », explique Mélissa Béchard Pelletier.

Selon cette dernière, ce projet estival est parfait pour Baie-Comeau.

« Je viens d’ici et j’ai toujours habité ici jusqu’en 2023. Mon équipe et moi avons comme souhait de ramener le théâtre en été à Baie-Comeau. »

La mise est scène de la pièce est assuré par Audrée-Anne Dubois-Arseneault (à gauche), et Mélissa Béchard Pelletier (à droite). Photo Roseline Pelletier

« Notre objectif, ce serait de créer un partenariat vraiment fort entre Baie-Comeau et Montréal, pour que la production soit vraiment 50-50. Là, en ce moment, on a beaucoup de gens de Montréal, mais les prochaines étapes, ce serait qu’il y ait des comédiens de Baie-Comeau et de Montréal », explique l’interprète Anthony Tingaud.

Un défi de taille

Anthony Tingaud confie que l’équipe a répété la pièce en un mois et demi seulement. La troupe attendait de trouver une salle adéquate avant d’entamer sérieusement les répétitions.

« Trouver la salle, ça a vraiment été un défi. On est très content de l’accueil que nous a accordé l’église Sainte-Amélie », ajoute Mélissa Béchard Pelletier.

Pour l’interprète Marianne Lamarche, réussir à livrer « un résultat aussi chouette » après si peu de temps de préparation constitue la plus belle des réussites.

Toute l’équipe s’entend pour dire que la cohésion du groupe a grandement contribué au processus.

La rencontre de deux personnages

Rappelons que la pièce Les Inconnus, écrite par Julie-Anne Ranger-Beauregard, met en scène la rencontre de deux personnages, Macha et Alexis, au bar Le Volcan.

Ce tête-à-tête entre les deux adultes, qui semblent d’abord étrangers l’un à l’autre, plonge le spectateur dans les zones grises des rapports humains.

Entre désir, maladresse et sincérité, l’histoire se déroule dans une atmosphère nocturne où les perceptions et les attentes sont mises à l’épreuve.

Deux dates de représentation sont encore proposées, soit les 24 et 25 juillet.

À lire aussi :