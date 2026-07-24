Un petit vendredi très «Festif !» à Baie-Saint-Paul

Entre le jeudi et le samedi, au Festif ! comme ailleurs, il y a le vendredi… Ici, pensez « journée garnie comme un touski » ! Qu’on se la joue tendre tendre douce douce, (Maude Audet, Laurence Jalbert, le Stone Bonnett Choir, Flore Laurentienne…), rap endiablé (le trio Naya Ali/Fouki/Loud), beat branché (avec une armada de DJ !), groove d’ailleurs (Fulu Miziki et leur « musique des poubelles », le super groove latino d’Adrian Quesada’s Trio Asesino) ou électro décapant (Natascha Polké, Tonic Walter…), le buffet est abondant.

Plus de doute possible, le Festif ! est en ville ! Ce vendredi, les festivités débutent tôt, alors qu’« en route vers le Quai Bell », vous pourrez écouter C.A & Sonny et Les Sorcières de Salon en alternance à 10 h 30 et 13 h 45 Chez Stan et à la Halte routière.

Ces spectacles en mode busking sont une excellente façon d’apprécier le parcours à pied vers le quai ou en revenant vers le coeur de la ville.

Au Quai Bell, Mykalle vous prend pas la main pour vous entraîner dans son univers….. suivi de Maude Audet. Cette voix-là vous sera sans aucun doute familière, car ses chansons douces-amères sont régulièrement diffusés sur les ondes (surtout les radio-canadiennes, on va se le dire…) Trop hâte d’entendre “ c’était la fin de l’été, mais le soleil était pesant sur nos corps pressés de s’affairer… ” dans cet écrin à ciel ouvert…

Hauterive Courtoisie

Dès 13 h dans la Cour à Joanne, on se laissera envoûter par les voix du Stone Bonnet Choir (13 h, Cour à Joanne). Adèle Rivard et sa bande seront suivies de Hauterive, duo de vétéranes de la chanson d’ici composé de Mara Tremblay et Catherine Durand, complices comme un vieux couple amoureux sur scène.

Stone Bonnett Choir. Courtoisie

Le choix sera difficile entre la Cour à Joanne et la Scène Loto-Québec où on assistera à une performance sans aucun doute épique de Flore Laurentienne, le projet du claviériste et multi talentueux bidouilleur Mathieu David Gagnon, dès 14 h.

La grande Laurence Jalbert suivra sur cette scène mythique à 17 h.

La triade de spectacles de la Scène MicroBrasserie Charlevoix est particulièrement réjouissante en ce vendredi. Grand Eugène (14 h), Adrian Quesada’s Trio Asesino (17 h) et Fulu Miziki (20 h 30) se suivront sans se ressembler.

Laura Masotto. courtoisie

À la Scène Solotech (MACBSP, gratuit !), place aux femmes, encore, avec la violoniste psychédélico-néo-classique Laura Masotto et la «guitar heroïne» Gwenifer Raymond (14 h 30 et 17 h 30).

Gwenifer Raymond Courtoisie

Le Parvis Radio-Canada vit peut-être son dernier Festif ! (pour ceux qui ne le savaient pas, on y construira sous peu une agora…), mais s’il faut s’éteindre, allumons le plus grand des feux !

Les héros Radio-Canadiens Claudine Prévost et Philippe Fehmiu seront aux platines à 15 h et 17 h suivi de La Nina Kiwi (19 h) et du DJ de Trop (23 h… hey, ça se soigne, un égo !).

L’Espace Promutuel (près de la Maison Otis) présente aussi une belle panoplie de spectacles gratuits. Le Charlevoisien Marc André Belliveau (14 h), Les Sorcières de Salon (17 h), C.A. & Sonny (19 h) et Johanna Rose & the Dreamboats (20 h) s’y succèderont en mode busking de luxe.

Marc-André Belliveau. Courtoisie

La Zone chez Mag, frangine sympa et juste un peu marginale du Parvis, accueille pour sa part Féfé (16 h), laced (19 h) et LaChatte, softwarewolfe & Kiviv (22 h).

La Gare Menaud et Viandes bio (voisine du bureau de poste) fait la part belle à nos DJ charlevoisiens alors que Riri (17 h) et Pancho (22 h 30) prendront le contrôle du plancher de danse bitumé !

Desjardins complètement rap !

Pour la première fois de l’histoire de l’événement, le Festif ! propose une grande scène complètement rap avec Naya Ali, Fouki et Loud, figures proéminentes du mouvement au Québec. À partir de 18 h 30.

Le Bistro des Balcons, petite scène complice, accueille Interdit les chiens (19 h).

Au garage du Curé, on « mushpittera » sans doute allègrement sur les riffs enragés de Ravenspell (19 h 30), le rock enrubanné des légendaires Mummies (22 h) et Heavy Lungs (1 h 30).

Heavy Lungs Courtoisie

La Bétonnière Chez Mag poursuit sa croisade électro. Au programme, Natasha Polké et Tonic Walter, du gros son pour une grosse veillée.

Chanceux qui détenez vos laissez-passer pou le bus Festif ! Menaud, vous aurez sans doute chaud avec distraction4everr et Lex Leosis. Pour les autres, vous ne pouvez qu’espérer croiser ledit bus et ressentir sa vibration électrisante !

BéLi et Gab Bouchard s’amuseront sous le chapiteau de la Scène Sirius XM tandis que Robert Robert et Malaimé Soleil feront de même à la Sc’ne Hydro-Québec (à partir de 23 h 45).

Pour les fous heureux qui auront réussi à se procurer des billets pour le pit à sable Électrolight, la soirée prendra des airs de voyage scolaire vers le grand pit où les attendront des Goules lâchées lousses !

Pour les autres, une balade autour de l’église aux petites heures pourrait être l’occasion d’une rencontre fanfaresque…