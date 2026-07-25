Le Club bouliste de Baie-Comeau à l’Open de Québec

Par Karianne Nepton-Philippe 8:00 AM - 25 juillet 2026
Temps de lecture :

Louise Desbiens et Marcel Dupuis (à gauche), du Club bouliste de Baie-Comeau, ont participé à l’Open de Québec. Photo courtoisie

Une équipe du Club bouliste de Baie-Comeau a participé à l’Open de Québec, les 18 et 19 juillet. 

Ce tournoi de la Fédération de pétanque du Québec a réuni plus de 200 participants de plusieurs régions.

L’équipe de Baie-Comeau s’est démarquée en triplette à la catégorie Argent avec Louise Desbiens, Marcel Dupuis et Philippe Giordani.

Ceux-tu ont réalisé un bon parcours en atteignant la finale. 

En doublette, Philippe Giordani et Marcel Dupuis ont aussi bien performé en accédant à la finale de la consolante, après les parties de classement.

« Cette participation a permis aux joueurs de Baie-Comeau de se mesurer à des équipes de haut niveau et de poursuivre leur progression dans le circuit provincial », indique le Club bouliste par courriel. 

L’aventure se poursuit les 25 et 26 juillet à l’International de pétanque du parc La Fontaine, à Montréal, où de 1 000 joueurs sont attendus.

La même équipe représentera de nouveau Baie-Comeau. Plus  à cet événement d’envergure.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Tourisme

Les Escoumins : un front d’eau prêt pour l’été

Actualité Faits divers

Baie-Comeau : collision au coin du boulevard Blanche et de la rue Bossé

Actualité Culturel

La pièce Les Inconnus à Baie-Comeau : le public est au rendez-vous

Emplois vedettes

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre

UN/UNE JOURNALISTE

Journal Haute-Côte-Nord
Forestville
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Tourisme

Les Escoumins : un front d’eau prêt pour l’été

Consulter la nouvelle
Actualité Faits divers

Baie-Comeau : collision au coin du boulevard Blanche et de la rue Bossé

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 22 juillet 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Et si le plus beau paysage de la Côte-Nord se cachait… sous la surface ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Quand la Côte-Nord danse !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Oubliez les Caraïbes : entre le continent et l’horizon, les plus belles îles sont ici

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si les plus beaux trésors de la Côte-Nord se méritaient à quelques pas de marche ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Là où le sable rencontre l’infini, le temps ralentit enfin

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer