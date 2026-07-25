Les Escoumins : un front d’eau prêt pour l’été

La Municipalité des Escoumins a récemment terminé son parc des ornithologues, mais procédera à quelques travaux supplémentaires pour permettre à la population et aux touristes de profiter de son front d’eau pour la belle saison.

Il en a fallu des années pour aménager la promenade de la baie des Escoumins et le front d’eau qui donne sur le fleuve et la baie. Aujourd’hui, la Municipalité entend continuer ses efforts de manière soutenue.

« On en fait tous les ans et chaque année on améliore les choses », résume le maire des Escoumins, André Desrosiers, qui n’est pas peu fier du résultat de la promenade où déambulent la visite et les résidents du village.

L’an dernier, la Municipalité avait entrepris des travaux pour refaire le pavage et le chemin à l’angle de la rue St-Marcellin Est et la route 138, ainsi que l’aire de stationnement de la poissonnerie l’autre côté du village.

Cette année, elle a instauré son parc des ornithologues sur le bord de la rue Beaulieu près de l’accès à la Pointe-à-la-Croix.

« On a placé de la végétation, ça va être beau. On a mis des fleurs qui vont fructifier et ça va prendre de la place », souligne le maire.

Le parc des ornithologues près de la plage du fleuve propose une magnifique vue. Photo Renaud Cyr

Des plages accessibles à tous

Un autre projet se trouve dans les cartons de la Municipalité, soit celui de développer l’accès à quatre plages du côté ouest de la baie des Escoumins.

Situées près de l’Anse-à-Boucher et du quai du traversier, les plages appartiennent à la Municipalité mais n’ont jamais été mises en valeur pour le public.

« On va mettre de la poussière de pierre, pour avoir accès aux plages, et on va mettre des tables de pique-nique et des poubelles », révèle André Desrosiers.

Les travaux d’aménagement devraient se faire au courant de l’été.

« Les gens ne savent pas qu’il y a ça ici. On peut y voir toute la baie, et c’est très beau », mentionne le maire.

Derniers ajustements

Puisque l’accès à la plage du parc des ornithologues est assez carré, la Municipalité a décidé de mettre des escaliers pour descendre sur la plage. Ceux-ci pourront être enlevés à l’automne éviter qu’ils partent avec la marée.

De l’autre côté du village, où se trouvent la poissonnerie et l’espace des artisans, un bloc sanitaire sera installé pour répondre aux besoins.

« Il va rester la plomberie à installer, ce sera le dernier ajout. Ça avance bien », confirme M. Desrosiers.

Ce dernier indique qu’à terme, toutes ces installations ne vont pas seulement profiter aux visiteurs.

« Les commerces en profitent aussi. Ça fait travailler des gens et ça fait rouler l’économie du village », avance André Desrosiers.

« C’est bien pour la visite, mais on le fait surtout pour les résidents. Ce sont eux qui restent là tout le temps, ça leur donne accès à la mer et ça leur permet d’en profiter », termine le maire.