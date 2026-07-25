Un premier défi européen pour Machiel Talbot

Par Anne-Sophie Paquet-T. 3:30 PM - 25 juillet 2026
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Machiel Talbot a fièrement représenté le Club de judo de Baie-Comeau lors de sa première expérience de compétition européenne.  Photo courtoisie

Après avoir affronté certains des meilleurs judokas juniors au monde en Tchéquie et en Hongrie, Machiel Talbot revient à Baie-Comeau sans médaille, mais avec une expérience qu’il juge déterminante pour la suite de son parcours.

Quelques semaines après avoir décroché une médaille d’argent aux Championnats canadiens, le judoka Machiel Talbot a franchi une nouvelle étape de son développement en prenant part à ses premières compétitions internationales chez les juniors.

Le porte-couleurs du Club de judo de Baie-Comeau a participé aux Coupes européennes de Prague, en Tchéquie, et de Paks, en Hongrie, où plus de 60 athlètes étaient inscrits dans la catégorie des moins de 73 kg lors de chacun des tournois.

« En Europe, j’ai fait face à un calibre beaucoup plus élevé qu’au Canada. J’ai eu la chance de combattre des adversaires provenant de tous les continents », raconte le jeune athlète.

S’il reconnaît que les résultats obtenus n’ont pas répondu à ses attentes, Machiel Talbot rappelle qu’il disputait une première compétition internationale chez les U21.

« Les compétitions ont été difficiles et les résultats un peu décevants, mais c’était ma première expérience junior à l’international. Je ressentais beaucoup plus de stress qu’aux compétitions au Canada », confie-t-il.

Une expérience marquante

Entre les deux compétitions, le Baie-Comois a également participé à un camp d’entraînement de trois jours à Nymburk, en Tchéquie, où il a pu croiser le fer avec certains des meilleurs judokas de sa catégorie d’âge.

« C’était l’expérience la plus enrichissante de ma vie pour mon judo. J’espère avoir la chance de retourner combattre à l’international », affirme-t-il.

Avant son départ, le judoka avait passé cinq semaines à s’entraîner à Montréal afin de se préparer à ce premier rendez-vous européen.

« Cette préparation m’a beaucoup aidé. Je reviens avec un grand bagage de nouveaux apprentissages et je suis conscient de m’être grandement amélioré grâce à cette opportunité », explique-t-il. 

Sa mère, Caroline Lessard, souligne que cette progression est d’autant plus remarquable qu’elle se réalise à partir d’une région où les partenaires d’entraînement de haut niveau sont plus rares.

« Il doit développer davantage son autonomie et s’entraîner différemment. Je pense qu’il fait preuve d’une résilience au-dessus de la moyenne », estime-t-elle.

D’autres portes pourraient s’ouvrir

Selon les informations transmises par Judo Canada, d’autres occasions de compétitionner sur la scène internationale pourraient s’offrir au jeune nord-côtier d’ici la fin de l’année.

Ces éventuels déplacements demeureront toutefois tributaires du financement nécessaire, puisque ces projets sont assumés en grande partie par les athlètes eux-mêmes.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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