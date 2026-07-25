Unité Domrémy : un manque de bénévoles pour le toit vert

Si le projet du toit vert de l’Unité Domrémy de Baie-Comeau est bien implanté, son entretien repose entièrement sur les épaules de l’organisme, qui lance un appel pour trouver des bénévoles supplémentaires.

« Ce qu’il nous faut, ce sont des gens qui aiment jardiner et qui auraient une ou deux heures par semaine à offrir », fait savoir la directrice de l’Unité Domrémy à Baie-Comeau, Curby Charette Graveline.

Elle estime l’entretien du toit vert à environ 3 000 $ en matériel chaque année, auxquels s’ajoutent les nombreuses heures de travail tout au long de l’année.

L’organisme n’a pas les moyens d’embaucher une personne dédiée à cette occupation. C’est une intervenante déjà en poste qui partage son temps entre le suivi de ses clients et l’entretien du jardin.

Le projet a suscité un grand enthousiasme lors de son lancement, mais force est de constater que la mobilisation s’est essoufflée.

L’organisme recherche activement des bénévoles passionnés de jardinage.

Cette année, le toit vert a permis de récolter environ 252 livres de légumes et de fines herbes chaque année.

Certaines récoltes sont déposées gratuitement dans le frigo communautaire de l’organisme. Photo courtoisie

De nouveaux projets en tête

À plus long terme, l’Unité Domrémy aimerait faire vivre davantage cet espace unique en organisant plus d’activités sur le toit.

Curby Charette Graveline mentionne éventuellement la possiblité de le louer pour des événements privés ou corporatifs.

L’objectif serait de créer une nouvelle source d’autofinancement afin que le toit vert puisse contribuer lui-même à ses coûts d’entretien, tout en poursuivant sa mission première : nourrir la communauté.