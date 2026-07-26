Baie-Comeau : la caverne d’Ali Baba de la musique

À première vue, la résidence de M. Jean ressemble à une maison comme les autres. Pourtant, dès que l’on franchit la porte, on est transporté dans un autre univers ; une véritable caverne d’Ali Baba qui regorge de vieux CD, vinyles et autres trésors qui rendraient jaloux tous les passionnés de musique.

C’est une collection qui ne se compte pas en centaines d’objets, mais bien en plusieurs milliers. Il faudrait bien plus qu’une journée pour tout compter, un temps dont le Journal Le Manic ne dispose malheureusement pas.

Même M. Jean lui-même est incapable d’en donner le nombre exact et dit simplement qu’il y en a « beaucoup ».

Des étagères remplies de CD, des milliers de vinyles, des cassettes audio, des cartouches, des radios anciennes, des tourne-disques, des lecteurs CD, des amplificateurs et même plusieurs juke-box occupent pratiquement toutes les pièces de la maison.

M.Jean est un grand amateur d’Elvis Presley et de Marilyn Monroe. Photo Morgane Busson

Plus de 80 ans à bâtir cette collection

À 94 ans, M. Jean estime avoir consacré plus de 80 ans de sa vie à bâtir cette collection. Commencée à l’adolescence, elle s’est agrandie au fil des décennies et représente aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de pièces.

M. Jean raconte avoir commencé à collectionner la musique vers l’âge de 13 ans. À cette époque, seuls les disques étaient disponibles.

Les cassettes, les CD et les autres supports arriveront beaucoup plus tard. Depuis, il n’a jamais cessé d’acheter des albums et des appareils liés à la musique.

Pour lui, cette passion a toujours été une priorité. Il explique avoir choisi de consacrer son argent à sa collection plutôt qu’à d’autres dépenses personnelles.

« Je n’ai jamais acheté un paquet de cigarettes. Je n’ai jamais pris une bouteille de vin. C’est ça que j’ai fait dans ma vie », raconte-t-il.

On y retrouve des supports musicaux couvrant pratiquement toute l’évolution de l’enregistrement sonore, des 78 tours jusqu’aux CD, en passant par les 45 tours, les 33 tours, les cassettes audio et les cartouches audio.

Une collection diversifiée

La collection ne se limite pas aux albums de musique.

M. Jean possède également une importante quantité d’équipements servant à écouter, enregistrer ou reproduire la musique.

On retrouve notamment plusieurs tables tournantes, des lecteurs CD, des radios anciennes, des amplificateurs, des haut-parleurs, des appareils servant à graver des albums ainsi que plusieurs juke-box.

Au cours de la visite, plusieurs objets attirent également l’attention, notamment des vinyles illustrés, des coffrets de collection et des éditions spéciales.

Une partie importante de la collection est encore dans son emballage d’origine. Certains albums ou appareils n’ont jamais été ouverts. Photo Morgane Busson

Une organisation précise

Avant son dernier déménagement, toute la collection était classée selon une méthode précise élaborée par M. Jean lui-même.

Chaque catégorie était identifiée à l’aide d’étiquettes tapées à la machine et répertoriée dans des cahiers de classement. Les artistes étaient organisés de façon méthodique afin de permettre de retrouver rapidement un album.

Le déménagement a toutefois bouleversé cette organisation. Plusieurs boîtes ont été déplacées et les différentes catégories se retrouvent maintenant mélangées.

Les connaissances et l’expérience

Au fil du temps, M. Jean a appris à remettre en état des cassettes audio dont le ruban s’était emmêlé.

« Je pouvais passer des heures à démêler le ruban », raconte-t-il.

Il fabriquait aussi lui-même plusieurs meubles destinés à ranger sa collection. Bien qu’il n’ait jamais travaillé dans le domaine de l’ébénisterie, il a conçu toutes ses bibliothèques.

Au fil d’une vie

La collection a suivi M. Jean tout au long de son parcours. Au cours de sa vie, il a habité notamment à Sept-Îles, Baie-Comeau et Matane. À chacun de ses déménagements, des milliers d’objets ont dû être transportés.

Cette opération n’a jamais été simple. Avec les années, déplacer une telle quantité de matériel est devenu un véritable défi. Malgré tout, il a toujours tenu à conserver l’ensemble de sa collection.

Cette armoire ainsi que toutes ses étagères, M.Jean les a réalisées lui-même. Photo Morgane Busson

Quel avenir pour la collection ?

La question de l’avenir de cette impressionnante collection demeure toutefois sans réponse.

M. Jean va déménager en hébergement spécialisé et ne peut pas tout emporter avec lui. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise.

À 94 ans, M. Jean continue toutefois de prendre soin de sa collection.