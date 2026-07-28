Agression armée sur Charles-Guay à Baie-Comeau : la SQ recherche des témoins

Par Karianne Nepton-Philippe 11:24 AM - 28 juillet 2026
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Une altercation est survenue dans une résidence de la rue Charles-Guay à Baie-Comeau vers 21 h le 27 juillet. Photo courtoisie

La Sûreté du Québec (SQ) est à la recherche de témoins en lien avec l’agression armée survenue dans une résidence de l’avenue Charles Guay à Baie-Comeau le 27 juillet.

Les enquêteurs de la Division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec de Baie-Comeau demandent l’aide des citoyens du secteur possédant des caméras de surveillance. 

« Les citoyens sont invités à visionner leurs enregistrements afin de vérifier si des informations relatives à l’événement peuvent être signalées », indique la SQ par courriel. 

Elle précise finalement que toute personne possédant de l’information sur cet événement doit communiquer, confidentiellement ou non, avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. 

Rappelons que l’événement est survenu le 27 juillet aux alentours de 21 h. Un homme dans la vingtaine a été transporté à l’hôpital pour de graves blessures. 

Pour en savoir plus : 

Un homme agressé dans une résidence de Baie-Comeau 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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