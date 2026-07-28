Ranch CC : le derby maintenu malgré le refus de Ragueneau

Après des mois de démarches, le conseil municipal de Ragueneau refuse de modifier sa réglementation pour permettre des événements motorisés sur la terre du Ranch CC. Son propriétaire, Danick Croteau, entend néanmoins tenir son derby de démolition le 29 août, au risque de s’exposer à des sanctions.

Le bras de fer entre le Ranch CC et la Municipalité de Ragueneau entre dans une nouvelle phase. Lors de la séance du 2 juillet, le conseil municipal a confirmé sa position : les courses de motoneige et les derbys de démolition ne peuvent pas être autorisés sur la portion de la propriété visée par la demande.

Le propriétaire du Ranch CC, Danick Croteau, affirme avoir attendu cette décision depuis février. Il reproche à la Municipalité de ne pas l’avoir rencontré afin qu’il puisse présenter son projet plus en détail.

« Il n’y a eu aucune rencontre », déplore-t-il. « On va le faire pareil, ça, c’est sûr. »

Une terre jugée à fort potentiel

Pour le maire Steve Berthiaume, la décision ne repose pas sur une opposition aux événements, mais sur l’endroit choisi pour les tenir. La portion située en façade de la propriété, près de la route 138, se trouve dans une affectation agricole dynamique. Selon le maire, elle fait partie des terres présentant l’un des meilleurs potentiels agricoles de la municipalité.

« L’enjeu n’a jamais été de savoir si l’on voulait des événements ou non », insiste-t-il, ajoutant que c’est le lieu qui n’est pas approprié.

Avant de prendre position, la Municipalité dit avoir consulté des spécialistes en urbanisme ainsi que ses conseillers juridiques. Elle estime qu’une modification de l’usage irait à l’encontre de son règlement de zonage, du schéma d’aménagement de la MRC de Manicouagan et des orientations visant la protection des terres agricoles.

« Dans cette zone, c’est de l’agriculture qui doit être faite », résume le maire de Ragueneau.

Danick Croteau soutient pour sa part que les activités occuperaient une superficie limitée de sa propriété de 179 hectares. La piste de derby serait aménagée sur un secteur déjà utilisé comme stationnement pour de la machinerie lourde, tandis qu’une partie du champ servirait au stationnement des visiteurs après la coupe de foin.

« Ça ne nuit en aucun cas à nos activités agricoles », affirme-t-il.

Un autre site envisagé

La Municipalité affirme être ouverte à l’idée d’accueillir des événements d’envergure sur son territoire, pourvu qu’ils soient organisés dans un secteur compatible avec la réglementation, la circulation et la sécurité publique.

Une autre propriété municipale aurait été évoquée lors d’une rencontre avec le promoteur. Celui-ci aurait cependant à assumer l’aménagement du site et l’organisation de ses activités.

Danick Croteau rejette cette avenue. Il juge déraisonnable d’investir une nouvelle fois dans un terrain qui ne lui appartiendrait pas, alors que son propre site est déjà aménagé. « On a déjà notre terrain et c’est l’emplacement idéal », plaide-t-il.

Le maire reconnaît que le promoteur doit évaluer lui-même la rentabilité d’un déplacement, mais dit vouloir trouver un secteur pouvant accueillir plusieurs types d’événements sans soulever d’enjeux agricoles ou légaux.

La pétition lancée le 1er mai, ayant recueilli plus de 600 signataires en appui au Ranch CC, n’a pas changé la position du conseil. Elle démontrerait cependant, selon M. Berthiaume, que la population souhaite davantage d’activités dans la municipalité. « La pétition ne nous a pas surpris », indique-t-il.

La sécurité également invoquée

Au-delà du zonage, le maire soulève des préoccupations concernant la circulation, le stationnement et la proximité de la route 138. Il craint qu’un événement attirant plusieurs centaines de personnes entraîne le stationnement de véhicules le long de la route et augmente les risques pour les piétons, les automobilistes et les véhicules d’urgence. « Ça peut rapidement devenir un enjeu de sécurité publique », prévient-il.

De son côté, Danick Croteau affirme appliquer des règles strictes aux participants. Les véhicules seraient notamment inspectés avant leur entrée sur le site, tandis que l’antigel serait remplacé par de l’eau et que la quantité d’essence serait limitée. Il assure également que toute terre contaminée serait ramassée.

« Les déversements sont limités et contrôlés », soutient-il. Le propriétaire rappelle que la première édition du derby s’est déroulée sans incident majeur et qu’elle a permis de soutenir un organisme local.

Des amendes possibles

Puisque le Ranch CC entend maintenir son événement du 29 août, la Municipalité prévient que son propriétaire pourrait s’exposer à des constats d’infraction et à différentes interventions municipales. « Les règlements sont là et les lois sont là », rappelle le maire.

Danick Croteau affirme de son côté qu’il discutera de la suite avec son avocate et qu’il compte présenter une nouvelle demande, plus détaillée, à la Municipalité. Il n’écarte pas non plus un recours devant les tribunaux. « On ne lâchera pas le morceau », assure-t-il d’un commun accord avec sa conjointe Alexandra Paulin.