Un homme agressé dans une résidence de Baie-Comeau 

Une altercation est survenue dans une résidence de la rue Charles-Guay à Baie-Comeau vers 21 h le 27 juillet. Un homme a été transporté à l’hôpital pour des « blessures sérieuses ».

La sergente Kim Cormier de la Sûreté du Québec (SQ) confirme qu’au moment d’écrire ces lignes, aucune arrestation n’a été réalisée par la police.

« Les policiers ont été appelés vers 21 h à la suite d’une altercation entre deux individus. Selon les premières informations, le suspect se serait introduit dans une résidence où se trouvaient plusieurs personnes et il aurait agressé physiquement un occupant des lieux », informe la sergente.

Le suspect aurait quitté les lieux par la suite. La victime est un homme dans la vingtaine.

« Il a été transporté au centre hospitalier pour y soigner des blessures sérieuses, mais on ne craindrait pas pour sa vie », indique Kim Cormier.

Aucune autre personne de la résidence n’a été blessée.

« Du ratissage a été effectué par les policiers et les enquêteurs pour faire la lumière sur cet événement », ajoute la sergente de la SQ.

Des enquêtes de voisinage ont été réalisées. Une personne nous confirme avoir répondu aux policiers chez elle peu après 22 h.

Des enquêteurs de la division sur crimes majeurs ainsi qu’un technicien en identité judiciaire se sont déplacés sur les lieux.