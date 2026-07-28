Une mobilisation s’organise contre le projet de Marinvest à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 5:46 PM - 28 juillet 2026
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La mobilisation se tiendra au parc des Pionniers à Baie-Comeau.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Mères au front Baie-Comeau organise une mobilisation pour dire « non » projet de GNL de Marinvest Energy à Baie-Comeau. Celle-ci se tiendra le 16 août au parc des Pionniers. 

L’organisation mentionne par Facebook vouloir se réunir pour dénoncer ce qui se trame depuis 2025.

« Marinvest Energy négocie dans le plus grand secret avec les gouvernements du Québec et du Canada pour installer un terminal de gaz naturel liquéfié à Baie-Comeau, ainsi qu’un pipeline de plus de 1000 km traversant le Nord québécois et les territoires des Innuat, des Cris/Eeyouch, des Atikamekw Nehirowisiwok et des Anishinabeg », écrit-elle. 

Alors que la population n’a reçu aucune information concernant ce projet et son possible développement à Baie-Comeau, Mères au front Baie-Comeau invite tout le monde à mobiliser le 16 août. 

Sur place, Natasha Kanapé Fontaine et d’autres invités prendront la parole. 

« Avec les informations que nous avons en main, il est désormais clair que nous devons nous mobiliser pour protéger le Nitassinan : parce que personne ne le fera à notre place », écrit Mères au front Baie-Comeau. 

« Ensemble, montrons notre attachement à notre territoire et notre volonté de le protéger, pour nous et pour les prochaines générations », conclut l’organisation. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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