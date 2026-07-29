Cap sur l’Arctique pour la Baie-Comoise Émilie Poitras

Par Anne-Sophie Paquet-T. 10:00 AM - 29 juillet 2026
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Émilie Poitras est partie pour une aventure dans l'Arctique.  Photo : Région de biosphère Manicouagan-Uapishka

L’étudiante de Baie-Comeau Émilie Poitras a officiellement pris le départ de l’expédition internationale Students on Ice, le 20 juillet. 

En compagnie de 60 jeunes et de 35 scientifiques, éducateurs et experts, elle traversera l’Arctique d’Iqaluit, au Nunavut, jusqu’à Kangerlussuaq, au Groenland, à bord du MV Ocean Nova.

Au cours des prochaines semaines, elle participera à des activités immersives portant notamment sur la biodiversité, les changements climatiques, les cultures nordiques et la préservation des océans.

La jeune Nord-Côtière souhaite également rapporter de son voyage une série de photographies qui serviront à créer une exposition sur son expérience.

Cette aventure est rendue possible grâce au soutien du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables. 

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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