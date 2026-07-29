Incendie criminel sur la rue Principale à Longue-Rive

Par Johannie Gaudreault 3:07 PM - 29 juillet 2026
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La résidence qui a été incendiée faisait partie des trois endroits perquisitionnés par les forces policières en mai dernier. Photo Johannie Gaudreault

Une résidence de la rue Principale à Longue-Rive a été la proie des flammes le 25 juillet en pleine nuit. L’incendie a été maîtrisé rapidement par les résidents et seulement la devanture de la maison a été touchée. 

« Les occupants n’ont pas été blessés et ils ont maîtrisé l’incendie eux-mêmes avant l’arrivée des pompiers qui ont fini le travail », raconte la porte-parole de la Sûreté du Québec, Kim Cormier, précisant que les faits se sont produits vers 3 h 30.

Cette dernière confirme que l’incendie est d’origine criminelle. « Un enquêteur s’est rendu sur place pour analyser la scène. À la découverte de certains éléments, on confirme que c’est criminel », divulgue Mme Cormier. 

Toutefois, pour ne pas nuire à l’enquête, aucun autre détail ne peut être dévoilé.

Notons que cette résidence a été perquisitionnée en mai dernier lors d’une opération majeure contre le crime organisé.

Steve Tremblay de Longue-Rive y avait d’ailleurs été arrêté pour possession d’une arme prohibée. Il a aussi manqué de s’abstenir d’avoir en possession des stupéfiants de quelque nature que ce soit ou des drogues.

La Sûreté du Québec ne peut pas confirmer de lien entre l’incendie criminel et le crime organisé, au moment d’écrire ces lignes.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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