Une neuvaine rassembleuse aux Îlets-Jérémie

La neuvaine et la fête de sainte Anne ont une fois de plus attiré des centaines de fidèles au sanctuaire des Îlets-Jérémie, à Colombier. Organisée du 17 au 26 juillet, l’édition 2026 s’est distinguée par une participation soutenue, une nouvelle activité-bénéfice et une présence accrue de visiteurs provenant de différentes régions du Québec et même de l’étranger.

Pour la responsable du sanctuaire, Katy Deschênes, le bilan est très positif. « On est vraiment satisfaits », résume-t-elle, en soulignant que les célébrations ont généralement attiré entre une centaine et 150 personnes, particulièrement lors de la journée consacrée aux malades et de la fête de sainte Anne.

L’une des principales nouveautés de cette année était l’organisation d’un dîner-bénéfice au profit du sanctuaire. Grâce à l’implication de bénévoles et de commanditaires, l’activité a permis d’amasser 2 000 $. Les sommes serviront notamment à remplacer le système de son du sanctuaire, qui est tombé en panne.

« Cette année, on a été obligés de célébrer la messe du 26 juillet à l’intérieur parce que notre système de son est brisé. C’est justement à ça que vont servir ces sous », explique Mme Deschênes.

Certaines activités ont attiré plus de 150 personnes. Photo Katy Deschênes

Une participation en croissance

Selon la responsable, la fréquentation est en hausse depuis quelques années. Elle observe notamment que de plus en plus de touristes du secteur profitent de leur séjour pour participer aux célébrations.

Les organisateurs ont également accueilli des visiteurs provenant de plusieurs municipalités de la Côte-Nord, ainsi que des groupes venus de l’extérieur de la région.

La neuvaine a aussi reçu des prêtres provenant notamment de Sept-Îles et des Escoumins, offrant une diversité appréciée par les participants tout au long des célébrations. Les chapelets dans la chapelle historique ont continué d’attirer plusieurs dizaines de personnes chaque soir.

« Les gens nous disent que ça leur rappelle des souvenirs de jeunesse. Ils sont heureux de venir prier ensemble », souligne Katy Deschênes.

Parmi les moments qui ont marqué cette édition, Mme Deschênes retient particulièrement la visite du diacre Dominic Elsliger. Celui-ci a affirmé que le sanctuaire n’avait « rien à envier à Sainte-Anne-de-Beaupré », un commentaire qui a touché les bénévoles.

La responsable souligne également le rapprochement qui s’opère année après année entre les communautés innue et allochtone.

« On crée vraiment un pont entre les Innus et nous. Les moments de prière et les chants nous rassemblent beaucoup », affirme-t-elle.

L’évêque du diocèse de Baie-Comeau, Mgr Pierre Charland, a participé à l’onction des malades. Photo Katy Deschênes

Un engagement de tous les instants

Responsables du site depuis maintenant 11 ans, Katy Deschênes et son conjoint Alain Gauthier consacrent une grande partie de leur temps à l’entretien du sanctuaire. Pelouse, accueil des visiteurs, organisation des célébrations, préparation des lieux et coordination des bénévoles font partie de leurs nombreuses responsabilités.

« Ce qui nous motive, c’est de se faire des amis chaque année. On se sent à notre place ici », confie Mme Deschênes.

Le couple peut compter sur l’appui de bénévoles, dont certains sont présents depuis plusieurs décennies, ainsi que sur la collaboration des paroisses de la région. Il salue également l’implication très importante du curé Irénée Girard.

Malgré le succès de la neuvaine, plusieurs travaux demeurent à réaliser au sanctuaire. La chapelle historique nécessite notamment des interventions au niveau du clocher, des statues et de la peinture extérieure. Certaines installations extérieures devront également être remplacées au cours des prochaines années.

L’an dernier, des travaux ont notamment permis de remplacer les portes de l’église et d’installer de nouvelles toilettes.

Au cours de la neuvaine, les organisateurs ont aussi dû composer avec quelques gestes de vandalisme, ce qui a forcé l’installation de caméras de surveillance afin de mieux protéger les lieux.