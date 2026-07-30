Baie-Comeau : les travaux de la nouvelle intersection débutent bientôt

Les travaux pour la nouvelle intersection au coin du boulevard Pierre-Ouellet et de la rue des Hémérocalles débuteront le 3 août à Baie-Comeau.

Pendant les travaux, la circulation sera maintenue, mais il faudra prévoir des ralentissements.

De la signalisation permettra de bien circuler dans le secteur. Une attention particulière est aussi demandée du côté des cyclistes qui empruntent la piste cyclable entre les deux secteurs.

Le contrat de ce chantier a été octroyé par la Ville de Baie-Comeau aux Entreprises Jacques Dufour et fils, pour un montant de 5 446 003 $. Dès le début des travaux, l’entrepreneur aura un délai de 60 jours pour effectuer le tout.

Rappelons qu’à la fin de ces travaux, une nouvelle intersection avec feux de circulation sera introduite sur le boulevard Pierre-Ouellet.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a privilégié une nouvelle intersection sur cette portion de la route 138, en raison du développement du secteur des Hémérocalles. Celui-ci inclut la construction du nouveau CPE et du Complexe Amédée pour travailleurs ainsi que le développement résidentiel.