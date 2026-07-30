Trois hommes arrêtés au Vieux-Poste de Baie-Comeau

Trois individus ont été arrêtés à la suite d’une altercation au Vieux-Poste de Baie-Comeau, vers 10 h 45 ce jeudi 30 juillet. Aucun blessé n’est à déplorer.

D’après des informations de la porte-parole de la Sécurité du Québec (SQ), Élizabeth Marquis-Guy, les policiers du poste de la MRC de Manicouagan ont procédé à l’arrestation de trois individus sur la rue Rouleau à Baie-Comeau.

Toujours d’après les informations de la porte-parole, les trois individus, soit deux hommes dans la trentaine et un homme dans la quarantaine, ont été transportés au poste afin d’être rencontrés par les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ.

Personne n’a été blessé lors de l’évènement. Une enquête est en cours afin de faire la lumière sur les circonstances de l’incident.

« Aucune autre information ne sera communiquée pour l’instant pour ne pas nuire au déroulement de l’enquête », conclut Élizabeth Marquis-Guy.