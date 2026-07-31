Baie-Comeau : le chantier progresse à la bibliothèque Alice-Lane

Le grand chantier de la bibliothèque Alice-Lane à Baie-Comeau avance. La prochaine étape : l’installation des nouvelles fenêtres à l’étage.

Ces fenêtres permettront davantage de lumière naturelle à l’intérieur de la bibliothèque municipale.

La Ville de Baie-Comeau mentionne d’ailleurs que des ouvertures étaient déjà présentes pour les fenêtres au premier étage, mais avaient été placardées. Cela permettra de ne pas avoir à effectuer plus de travaux pour ces fenêtres.

Les travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque avancent également, précise la Ville. Sous peu, l’entrepreneur entamera l’installation du nouveau revêtement extérieur.

Notons que les travaux de réfection de la bibliothèque Alice-Lane ont commencé au mois de mai.

Parmi les étapes complétées, il y a la démolition et le désamiantage du revêtement extérieur.

« Afin d’assurer la continuité des services pendant toute la durée du chantier, des installations temporaires ont été aménagées pour permettre le maintien des services aux usagers », souligne la Ville de Baie-Comeau.

La bibliothèque peut toujours être assujettie à des changements d’horaires ou des fermetures temporaires. Il est possible de suivre les réseaux sociaux de la Ville de Baie-Comeau pour obtenir l’information.