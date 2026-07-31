Le Marché de Noël Manicouagan cherche une relève pour assurer son avenir

Par Johannie Gaudreault 2:47 PM - 31 juillet 2026
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Le Marché de Noël Manicouagan, qui a tenu sa 2e  édition en 2025, cherche des repreneurs. Photo Kassandra Blais

Après avoir rassemblé la communauté et les artisans de la région au cours des deux dernières années, le Marché de Noël Manicouagan est à la recherche d’une nouvelle équipe pour reprendre l’organisation de l’événement. Le comité organisateur souhaite ainsi assurer la pérennité de ce rendez-vous hivernal.

Les responsables invitent une ou des personnes, de même qu’un organisme, à prendre le relais afin de poursuivre le développement du Marché de Noël Manicouagan.

Elles estiment que l’événement occupe désormais une place importante dans la communauté, tant pour mettre en valeur les artisans locaux que pour contribuer à l’animation de la saison hivernale.

« Le Marché de Noël Manicouagan est un projet qui nous tient profondément à cœur. Nous sommes fières de ce que nous avons bâti avec la collaboration de nos artisans, de nos bénévoles et de toute la communauté. Aujourd’hui, nous souhaitons transmettre ce beau projet à une nouvelle équipe afin qu’il puisse continuer de grandir et de rassembler les gens pour de nombreuses années encore », souligne la présidente du Marché de Noël Manicouagan, Anne-Marie Hachey.

Le comité organisateur et le conseil d’administration indiquent que cette décision a été prise malgré leur fort attachement envers le projet. Leur objectif est de confier les rênes de l’événement à une nouvelle équipe qui pourra en assurer la continuité et poursuivre son développement.

Une transition facilitée

Afin de rassurer les éventuels repreneurs, l’organisme précise qu’il est constitué en organisme à but non lucratif, qu’il est en règle et qu’il présente une bonne santé financière. Les organisatrices actuelles s’engagent également à accompagner la relève afin de faciliter la transition.

Le comité en profite pour remercier les artisans, les artisanes, les bénévoles ainsi que l’ensemble de la population pour leur confiance et leur participation au succès des deux premières éditions.

Les personnes ou organismes intéressés à reprendre l’organisation du Marché de Noël Manicouagan sont invités à communiquer avec les responsables par courriel à marchenoelmanic@gmail.com au plus tard le 14 août.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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