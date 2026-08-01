Des bacs nourriciers à Pointe-Lebel

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Par Morgane Busson 1:30 PM - 1 août 2026 Initiative de journalisme local
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La municipalité de Pointe-Lebel compte désormais une vingtaine de bacs nourriciers. Photo Facebook

Une vingtaine de bacs nourriciers ont été installés à Pointe-Lebel depuis le début du mois de juin.

Les bacs potagers accueilleront divers légumes, fruits et herbes aromatiques, notamment des fraises, du chou frisé ou encore du basilic.

Comme le précise la mairesse, Lise Lise Arsenault, les bacs ont été installés l’année passée. Elle ajoute cependant que la plupart des bacs étaient fleuris.

L’élue explique que la municipalité répond à la demande des citoyens et a transformé ses bacs fleuris en bacs nourriciers.

« Il y avait certains bacs nourriciers, mais pas autant », précise-t-elle.

D’après Lise Arsenault, les bacs potagers auraient même motivé les résidents alentour à sortir leurs outils de jardinage. « Ça a donné l’idée aux gens d’en faire chez eux. »

Quelques citoyens et employés municipaux se partagent désormais l’entretien des bacs, situés en face des bureaux de la Municipalité, au 382, rue Granier, en face du Frigo Sympathique, au 255, rue Granier, et au terrain de jeux du parc Langlois.

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