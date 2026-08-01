Fête des Innus de Pessamit : un nouveau départ pour Christian Hervieux

Le chanteur de Pessamit, Christian Hervieux, montera sur la scène de la Fête des Innus, le 15 août prochain. Une prestation toute particulière pour l’artiste, qui présentera pour la première fois ses propres compositions devant les siens.

« Jusqu’ici, les gens me connaissaient surtout pour les hommages que je rendais à mon cousin, le chanteur Gino Hervieux. Aujourd’hui, je suis prêt à leur faire découvrir mon propre univers musical », affirme Christian Hervieux.

Christian et Gino Hervieux ont tous deux grandi bercés par la musique. « C’est Gino qui m’a appris mes premiers accords à la guitare », raconte Christian. Depuis le décès de son cousin, en 2018, il s’est fait davantage connaître en interprétant les chansons que celui-ci avait popularisées avec son groupe Aishkat.

« L’année dernière, à la Fête des Innus de Pessamit, beaucoup de gens m’ont dit qu’ils avaient l’impression d’entendre Gino chanter. Nos voix se ressemblent beaucoup », explique-t-il.

Cet été encore, Christian Hervieux rendra hommage à celui qu’il considérait comme un frère en interprétant quelques-unes de ses chansons. Toutefois, ses propres compositions folk occuperont cette fois une place centrale dans son spectacle.

Le chanteur sera accompagné de Jean-Hugue Washish à la basse, de Luc Bacon comme choriste et guitariste, ainsi que de Sam Bacon à la batterie.

Une fête importante

« La Fête des Innus de Pessamit, c’est vraiment notre fête à nous. En fait, c’est un peu notre propre Saint-Jean-Baptiste. C’est un moment rassembleur où l’on célèbre notre culture », souligne le chanteur innu. Celui-ci souligne que tous sont bienvenus à prendre part aux festivités.

Rappelons que les célébrations de la Fête des Innus de Pessamit se tiendront du 10 au 15 août.

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