La Nord-Côtière Cassandra Montreuil lance un premier album

Originaire de la Côte-Nord, où elle a vécu ses premières années à Lourdes-de-Blanc-Sablon avant de grandir à Fermont puis à Forestville, Cassandra Montreuil s’apprête à franchir une étape importante de sa carrière avec la sortie de son tout premier album, Pattern, le 18 septembre.

Même si elle a quitté Forestville à l’âge de 14 ans pour s’établir à Drummondville, Cassandra Montreuil n’a jamais rompu les liens avec la Côte-Nord. L’autrice-compositrice-interprète de 25 ans, diplômée en interprétation en théâtre musical du Collège Lionel-Groulx en 2021, affirme que sa région natale demeure profondément ancrée en elle.

Si la décision de produire un album s’est concrétisée il y a environ un an, les chansons qui le composent ont été écrites sur une période beaucoup plus longue.

« J’écris depuis que je suis adolescente. Cette année, je me suis dit que c’était le bon moment. À un moment donné, il faut arrêter d’attendre et simplement le faire », explique-t-elle.

Cassandra Montreuil signe les textes et les compositions de base des sept chansons. Les arrangements musicaux ont été développés avec son ami et réalisateur Sam Clover, également son pianiste.

Ensemble, ils ont façonné les pièces à partir de simples maquettes piano-voix jusqu’à leur version finale, enrichie de plusieurs instruments.

« Moi, je produis le projet et Sam s’occupe de toute la réalisation musicale. Il m’a énormément aidée à développer les arrangements », résume celle qui a obtenu des rôles marquants dans des comédies musicales. Elle joue d’ailleurs en ce moment dans Les Misérables.

Entre théâtre musical et pop

L’album Pattern propose un univers que l’artiste décrit comme de la « pop théâtrale » aux influences soul. Les chansons abordent principalement le passage de la vie de jeune adulte à celle d’adulte, avec ses remises en question, ses découvertes et son évolution personnelle.

« Ça parle beaucoup des cinq dernières années de ma vie. J’ai écrit sur ce que je vivais et sur ce que je connaissais », indique-t-elle.

Cette œuvre se décrit comme une ode à la jeune vie d’adulte de l’artiste, qui aborde des thèmes aussi légers que la quête de croissance de son compte CELI que plus profonds comme les questionnements existentiels et identitaires d’une jeune femme de son époque.

Bien que chaque chanson possède sa propre couleur musicale, l’ensemble reflète la personnalité de l’artiste, qui se décrit comme quelqu’un d’éclectique.

On retrouve sept chansons écrites et composées par l’artiste sur l’album intitulé Pattern. Photo Marianna Georgiadis

Laisser les chansons parler

Le lancement officiel de l’album sera souligné lors d’un spectacle le 24 septembre, au cours duquel Cassandra Montreuil interprétera les sept pièces de l’album. Elle présentera brièvement son travail au public et elle souhaite éviter d’imposer une lecture unique de ses chansons.

« J’aime que les gens puissent se les approprier et faire leur propre interprétation. Je veux leur laisser cette liberté-là », explique-t-elle.

L’album sera disponible sur l’ensemble des plateformes numériques à compter du 18 septembre.

La Côte-Nord toujours présente

Même installée au Centre-du-Québec depuis plusieurs années, Cassandra Montreuil reconnaît que la Côte-Nord continue d’habiter son imaginaire.

« Je fais référence au fleuve à quelques reprises dans mes chansons. Mes amis à Montréal me taquinent avec ça, mais je pense souvent à la Côte-Nord. Ça fait vraiment partie de moi », raconte-t-elle.

L’artiste espère d’ailleurs pouvoir présenter son spectacle dans sa région natale au cours de la prochaine année, en plus de décrocher des premières parties de festivals.

« Revenir chanter dans mon coin de pays, ce serait vraiment quelque chose que j’aimerais faire », conclut-elle.