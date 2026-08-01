Un roman en hommage aux camionneurs

À 80 ans, l’auteur québécois Jean-Paul Cormier signe un quatrième roman, Johnny – Au-delà de la route, une œuvre qui met en lumière le quotidien des camionneurs et leur contribution essentielle à la société.

À travers cette histoire de fiction, l’écrivain souhaite rendre hommage à une profession qu’il estime trop souvent méconnue et mentionne que les camionneurs sont nombreux sur la Côte-Nord.

Le roman suit le parcours de Johnny Lebrun, un camionneur longue distance qui parcourt les routes du Québec, du Canada et des États-Unis depuis plus de vingt ans.

Au fil des kilomètres, le lecteur découvre les sacrifices liés à cette profession : les longues absences de la famille, les conditions météorologiques difficiles, la fatigue, la solitude et les responsabilités qui accompagnent le transport de marchandises.

« Pendant des décennies, les camionneurs ont transporté bien plus que des marchandises. Ils ont transporté notre quotidien », de dire Jean-Paul Cormier. Il rappelle que ces travailleurs permettent notamment d’approvisionner les épiceries, les hôpitaux et les commerces, tout en demeurant largement dans l’ombre.

Pour écrire ce roman, l’auteur affirme avoir entrepris un important travail de recherche. Il dit avoir rencontré des camionneurs, recueilli leurs témoignages et pris connaissance de leurs défis, de leurs joies et de leurs sacrifices afin de construire une histoire fidèle à leur réalité.

Jean-Paul Cormier a publié son quatrième roman intitulé Johnny – Au-delà de la route. Photo courtoisie

« J’ai voulu raconter leur histoire, non pas avec un documentaire ou un essai, mais avec un roman. Une histoire capable de faire sourire, d’émouvoir, de faire réfléchir et, surtout, de rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui consacrent leur vie à nous approvisionner », explique-t-il.

Au-delà de son personnage principal, Jean-Paul Cormier présente son livre comme un hommage à l’ensemble de la profession. Selon lui, l’objectif est de permettre au grand public de mieux comprendre les réalités humaines qui se cachent derrière les poids lourds qui sillonnent quotidiennement les routes.

« Si ce livre permet à un seul lecteur de regarder un camion autrement, avec davantage de respect et de reconnaissance, alors il aura pleinement accompli sa mission », affirme l’auteur.

Disponible en français, en anglais ainsi qu’en livre audio, Johnny – Au-delà de la route est présenté comme le premier roman québécois entièrement consacré au métier de camionneur. Selon l’auteur, plusieurs entreprises de transport ont déjà choisi d’offrir le livre à leurs employés afin de souligner leur travail.