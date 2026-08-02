Deux nouvelles activités de tir et de chasse à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 8:00 AM - 2 août 2026
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L'activité de tir mère-fille aura lieu au Club de tir de Baie-Comeau.  Photo courtoisie

L’Association des chasseurs pêcheurs Manic-Outardes organise deux nouvelles activités, une est destinée aux femmes et l’autre, aux nouveaux arrivants.

La première s’adresse précisément aux mères et à leurs filles. Il s’agit d’une activité d’initiation au tir qui aura lieu le 16 août. 

Les places se sont remplies rapidement, il y avait déjà de la demande pour cette activité.

« On a déjà fait il y a deux ans une activité pour les femmes. Cette fois-ci, on a interpellé les mères et filles pour qu’elles vivent ça ensemble », explique Dominick Cuerrier de l’Association des chasseurs pêcheurs Manic-Outardes. 

Le tout est organisé en collaboration avec le Club de tir de Baie-Comeau. Des moniteurs qualifiés seront présents pour initier les participantes au tir de précision ainsi qu’au tir au pigeon d’argile, dans un environnement entièrement sécuritaire.

Immersion d’une journée

La deuxième nouveauté qu’organise l’Association se veut une immersion dans le monde de la chasse cet automne. La date n’est pas encore déterminée, mais une invitation est lancée aux nouveaux arrivants. 

Une demi-journée sera consacrée à de la formation au tir, pour le perfectionnement des bases. Ensuite, il y aura une journée d’immersion et initiation à la chasse au petit gibier. 

L’Association cherche des gens qui ont suivi leur formation de maniement d’arme à feu et de chasse.

« C’est important que les gens aient suivi, dans la dernière année, leur cours d’initiation standard et qu’ils aient déjà un intérêt marqué », indique M. Cuerrier. Il est encore temps de s’inscrire pour cette activité.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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