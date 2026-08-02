Un terrain de pickleball à Pointe-Lebel

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Par Morgane Busson 1:30 PM - 2 août 2026 Initiative de journalisme local
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Un terrain de pickleball est désormais accessible à Pointe-Lebel. Photo Facebook

La municipalité de Pointe-Lebel est dorénavant dotée d’un terrain de pickleball ouvert en accès libre tous les jours, au 255, rue Granier. 

Comme l’explique la mairesse, Lise Arsenault, l’installation du filet a été faite à la demande des membres de la FADOQ de Pointe-Lebel.

« Ils nous ont demandé d’avoir un terrain extérieur pour l’été, mais il ne sert pas seulement pour les aînés, les jeunes peuvent aussi en profiter », précise-t-elle.

Aucune construction n’a été nécessaire puisque le terrain existait déjà. Photo courtoisie

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