Un terrain de pickleball à Pointe-Lebel

La municipalité de Pointe-Lebel est dorénavant dotée d’un terrain de pickleball ouvert en accès libre tous les jours, au 255, rue Granier.

Comme l’explique la mairesse, Lise Arsenault, l’installation du filet a été faite à la demande des membres de la FADOQ de Pointe-Lebel.

« Ils nous ont demandé d’avoir un terrain extérieur pour l’été, mais il ne sert pas seulement pour les aînés, les jeunes peuvent aussi en profiter », précise-t-elle.

Aucune construction n’a été nécessaire puisque le terrain existait déjà. Photo courtoisie