Baie-Comeau : locataires choisis pour les 56 logements

Par Karianne Nepton-Philippe 7:00 AM - 3 août 2026
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Le projet de 56 unités de logement des Habitations Manicouagan à Baie-Comeau progresse. Photo Cité des Bâtisseurs

La sélection des locataires pour les 56 unités de logements, construits par Les Habitations Manicouagan, est complétée. 

C’est ce que confirme la Cité des Bâtisseurs, qui mentionne aussi que la construction de ces logements à prix modique à Baie-Comeau avance bien.

À ce stade-ci, la finition intérieure et le montage des cuisines sont amorcés. La livraison de ce projet est prévue pour le mois de novembre. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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