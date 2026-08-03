Baie-Comeau : locataires choisis pour les 56 logements

La sélection des locataires pour les 56 unités de logements, construits par Les Habitations Manicouagan, est complétée.

C’est ce que confirme la Cité des Bâtisseurs, qui mentionne aussi que la construction de ces logements à prix modique à Baie-Comeau avance bien.

À ce stade-ci, la finition intérieure et le montage des cuisines sont amorcés. La livraison de ce projet est prévue pour le mois de novembre.