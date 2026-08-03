Le MTQ suspend les travaux de la route 138 au pont de la rivière Gros-Mécatina

Les travaux visant la construction d’un pont sur la rivière Gros-Mécatina sont suspendus depuis le 27 juillet, parce qu’ils ont entrainé le dispersement de matière dans la rivière à saumon.

Le pont sur la rivière Gros-Mécatina doit être complété cet automne, bien qu’il ne mènera pour l’instant nulle part. Rappelons qu’en juin, Québec a annoncé l’abandon du parachèvement de la route 138 vers la Basse-Côte-Nord. Certains travaux déjà amorcés, comme ce pont, seront complétés, d’autres sont incertains. C’est le cas pour des tronçons de route situés avant et après le pont.

Dès le départ, le choix de ce tronçon par Québec n’a pas fait l’unanimité. En juillet 2025, s’inquiétant pour la montaison du saumon, la Pourvoirie Mécatina a même tenté d’obtenir une injonction de la Cour supérieure pour faire suspendre les travaux, ce qui lui a été refusé.

En prévision de la construction du pont, une jetée a été mise en place l’an dernier, pour donner accès au secteur. Dans les dernières semaines, des travaux de modification de cette jetée ont connu des complications.

« Le 23 juillet dernier, l’entrepreneur responsable des travaux de modification de la jetée temporaire dans le secteur de Gros-Mécatina a entrepris le retrait de pierres naturelles du lit de la rivière ainsi que de la jetée afin de dégager le fond du lac en vue de l’installation d’un batardeau », explique le ministère des Transports par courriel.

Un batardeau est une construction temporaire pour isoler une zone de l’eau, le temps de travaux.

« Lors de travaux qui touchent le lit d’un cours d’eau, le remaniement du fond provoque un brassage de ces particules naturelles qui crée un nuage coloré et visible. C’est cette situation qui s’est produite à la suite de travaux pour la modification de la jetée temporaire (chemin d’accès dans la rivière) », poursuit le Ministère.

Il précise qu’il ne « s’agit pas d’un déversement, mais plutôt de matières en suspension résultant des interventions réalisées dans le lit du cours d’eau ».

Or, les matières en suspension se sont dispersées au-delà du secteur visé par les travaux, confirme le MTQ, « malgré les mesures mises en place par l’entrepreneur pour éviter cette situation ».

« Des rideaux de turbidité étaient et sont toujours en place en chantier. Malgré cela, des particules fines sont passées à travers les rideaux », indique la porte-parole du MTQ, Marie-Ève Hébert.

L’entrepreneur responsable des travaux a apporté des ajustements qui n’ont pas mené à une correction de la situation. Le Ministère a ordonné la suspension des travaux le 27 juillet, en lui demandant de mettre en œuvre des mesures correctives et de revoir sa méthode de travail.

« Les travaux reprendront lorsque la méthode de travail de l’entrepreneur sera acceptée. Il s’agit de travaux éphémères qui prendront quelques jours tout au plus », a fait savoir le Ministère, lundi.