La chaleur s’installe sur la Côte-Nord en août, avec un retour de la pluie

Le mois d’août a commencé sous la pluie dans plusieurs régions du Québec. Environnement Canada prévoit que la chaleur sera particulièrement présente dans le centre et l’est de la province au cours de la première semaine, ce qui inclut la Côte-Nord.

Les météorologues anticipent également des précipitations supérieures aux normales dans l’est du Québec en raison d’une masse d’air chaud et humide favorable au développement d’averses et d’orages.

Vers la fin de la deuxième semaine d’août, un changement de régime météorologique est toutefois attendu. Une masse d’air plus frais devrait gagner progressivement le Québec, mais la Côte-Nord devrait continuer d’afficher des températures au-dessus des normales pendant cette transition.

À partir de la mi-août, les précipitations devraient ensuite redevenir près des normales, voire légèrement inférieures dans plusieurs secteurs de la province.

Juillet plus chaud et plus sec

La Côte-Nord a connu un mois de juillet légèrement plus chaud que la normale, mais marqué par un important déficit de précipitations dans plusieurs secteurs.

C’est ce qui ressort du bilan météorologique mensuel publié le 4 août par Environnement et Changement climatique Canada, qui souligne notamment que les régions s’étendant de l’Abitibi à la Côte-Nord ont enregistré des températures moyennes supérieures aux normales saisonnières.

Selon les données d’Environnement Canada, les températures observées sur la Côte-Nord sont demeurées « légèrement au-dessus des moyennes saisonnières » tout au long du mois de juillet.

Après une vague de chaleur qui a touché plusieurs régions du Québec au début du mois, les conditions se sont rafraîchies pendant environ neuf jours avant de revenir près ou légèrement au-dessus des normales jusqu’à la fin de juillet.

Le bilan met également en lumière un manque marqué de pluie dans l’est du Québec. Parmi les secteurs les plus touchés figure Grandes-Bergeronnes, où seulement environ le tiers des précipitations normales de juillet est tombé.

« Les secteurs de Gaspé et de Grandes-Bergeronnes n’ont enregistré qu’environ le tiers de leur moyenne mensuelle de précipitations », indique le rapport.

À l’inverse, la fin du mois a été plus mouvementée dans certains secteurs de la région. Entre le 27 et le 30 juillet, une succession d’averses et d’orages a déversé d’importantes quantités d’eau entre Mont-Laurier et le Manicouagan.

Les accumulations ont généralement varié de 70 à 100 millimètres, avec des pointes atteignant jusqu’à 120 millimètres à certains endroits.

Les données compilées pour Sept-Îles illustrent bien cette tendance. La température moyenne y a atteint 16 °C, soit environ 0,9 °C au-dessus de la normale.

En revanche, seulement 65 millimètres de pluie ont été enregistrés, comparativement à une moyenne climatique de 103 millimètres, soit environ 63 % des précipitations habituelles pour un mois de juillet.