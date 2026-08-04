Nomination pour le prix Heinz Unger  : « Mon métier est ma passion » – Benoit Gauthier

Le chef d’orchestre Benoit Gauthier s’estime chanceux de pouvoir vivre de sa passion. Alors qu’il est en lice pour un prestigieux prix, celui qui cumule les distinctions poursuit son parcours avec la même motivation : l’amour de la musique.

« Je ne fais pas de la musique pour recevoir des prix, mais ça vient me dire que c’est apprécié, que ce soit par le public ou par mes pairs », souligne Benoit Gauthier.

La plus récente reconnaissance de son travail est sa nomination pour le prix Heinz Unger, décerné par le Conseil des arts de l’Ontario. Ce prix vise à reconnaitre le talent et mettre en valeur un chef d’orchestre canadien professionnel en début ou en milieu de carrière.

Benoit Gauthier était en répétition lorsqu’il a aperçu un courriel qu’il a pris un certain temps à comprendre.

« Ça a été une pure surprise. Quand j’ai vu le courriel du Conseil des arts de l’Ontario, j’ai pensé que c’était un courriel adressé à la mauvaise personne. Je suis habitué avec le Conseil des arts et des lettres du Québec ou même le Canada », raconte-t-il. « J’avoue que ça m’a pris un bon moment avant de comprendre », ajoute-t-il en riant.

Le chef d’orchestre se dit toujours étonné de la portée de son travail. « Au jour le jour, je suis à 100 % dans l’organisation, dans l’étude de partitions. Quand je suis en répétition, je travaille à trouver des moyens d’interpréter une œuvre. Je ne suis pas dans cette vision externe de la carrière et de ce que les gens pensent de moi. »

Les récompenses agissent surtout comme une note d’encouragement pour lui. Pensons à son titre d’artiste de l’année sur la Côte-Nord, décerné par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ou encore au Prix Jean-Marie Beaudet en direction d’orchestre.

« Je suis extrêmement chanceux que mon métier soit ma passion. Ce n’est pas tout le monde qui a cette chance-là. Je suis très reconnaissant. »

15 ans plus tard

Benoit Gauthier a 30 ans. Ça fait déjà 15 ans qu’il compose des projets avec l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN).

« Cette année, ça va faire 15 ans que je m’amuse à monter des projets, tout en essayant de comprendre la réalité des gens de la région pour que celle-ci soit reflétée sur scène », lance le mélomane.

Son objectif a toujours été d’introduire la musique dans les communautés plus éloignées sur la Côte-Nord, mais aussi de rassembler les Nord-Côtiers autour de la musique. « Je pense que c’est ce qui porte fruit au final », déclare Benoit Gauthier.

Garder le contact à Baie-Comeau

L’Orchestre symphonique de la Côte-Nord demeure son ancrage. C’est un contact que Benoit Gauthier ne veut pas perdre. Il travaillera sur un concert de l’OSCN qui sera présenté au Centre des arts de Baie-Comeau en septembre.

« Peu importe ce qui m’arrive, j’aime continuer mon rôle avec l’OSCN », laisse-t-il tomber. « Je me rends compte qu’on a un très bon public sur la Côte-Nord. On a des gens qui sont extrêmement curieux et fidèles », déclare-t-il ensuite.

Ce dernier a aussi monté un projet pour accueillir les aînés à Baie-Comeau à une répétition d’orchestre afin de leur permettre de voir l’envers du décor.

Benoit Gauthier est originaire de Baie-Comeau. Photo Nichole MCH Photography

Différents orchestres

Benoit Gauthier est finaliste dans trois positions pour trois orchestres différents, comme directeur musical ou artistique. Deux sont en Ontario et un en Caroline du Nord.

« Cette année, j’irai donc jouer avec ces orchestres. D’autres chefs sont finalistes comme moi. C’est donc une période de séduction avec l’orchestre, les musiciens et le public », explique-t-il.

C’est une belle façon pour lui d’évoluer, de prendre le pouls d’autres musiciens, de s’imprégner de la culture des autres villes, dit-il.

« L’effet de développer une relation avec un public qui décide de comprendre. Je trouvais ça vraiment excitant de venir dans une nouvelle ville, puis de comprendre et d’explorer ce nouvel environnement », fait-il savoir.

Projet de création

Sans trop en dévoiler, le Baie-Comois nous annonce qu’il est actuellement en création. « Je n’en parle pas trop, mais je développe un projet qui sera présenté sous forme de tournée autour de l’œuvre de Gilles Vigneault », indique Benoit Gauthier.

En plus d’ouvrir les partitions d’un grand de la chanson québécoise, ce projet l’amène à orchestrer un univers bien différent de celui du répertoire symphonique traditionnel.

Plus que de la musique

Ça va plus loin que seulement de la musique pour Benoit Gauthier, qui a toujours été une personne qui voulait comprendre la musique, la décortiquer et la faire vivre aux autres.

« On fait des concerts, mais j’essaie toujours de trouver la raison de plus. Ce n’est pas juste un concert, c’est de participer à un contact entre les musiciens et le public », partage le chef d’orchestre.

« C’est peut-être ça qui laisse une marque, qui fait que je me démarque. Mais moi, je le fais par passion », soutient-il ensuite.

Quand on lui demande s’il vit de son rêve aujourd’hui, rapidement il s’exclame « oui », sans hésiter, précisant même qu’il n’a jamais douté qu’il ferait carrière en musique.