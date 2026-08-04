Produire du saumon sur la Côte-Nord : Québec réaffirme son appui

La rencontre d’information consacrée à l’avancement du projet AquaBoréal à Baie-Trinité a permis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel, de confirmer que le bloc d’énergie nécessaire à l’entreprise a été réservé.

« La Côte-Nord a le droit d’avoir sa part et produire du saumon » a commencé le coprésident d’AquaBoréal, un projet de production de saumon atlantique en eau salée à Baie-Trinité, André Michaud, le 4 août.

Ce matin-là, Donald Martel était présent pour démontrer encore une fois le soutien du gouvernement provincial au projet d’aquaculture. Il a affirmé que près de 7,5 mégawatts avaient déjà été réservés pour les futures installations.

« On a pas beaucoup d’énergie au Québec, pourtant le gouvernement a réservé l’énergie nécessaire. C’est un geste significatif pour montrer notre soutien », souligne André Michaud.

Donald Martel (à droite), profite de sa présence sur la Côte-Nord pour faire une tournée auprès des entreprises locales pour discuter des enjeux concernant l’agriculture, il passera notamment à la Ferme Manicouagan, aux Crabiers du Nord ou encore à l’usine de la Microbrasserie St-Pancrace. Photo Roseline Pelletier

Un projet qui avance

Si aucune date de construction n’est toujours prévue, le projet continue de se préciser. Le dossier a traversé le processus du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) l’année passée et un décret gouvernemental a été obtenu en février 2025.

Des ingénieurs du Chili et du Danemark travaillent actuellement sur les plans et les devis de l’ingénierie des futures installations. « À la fin de l’année, on aura une idée plus précise des coûts et, à ce moment-là, le gouvernement pourra décider des sommes à investir », déclare le coprésident et fondateur d’AquaBoréal, Léopold Landry.

C’est aussi à ce moment que les ententes financières avec les investisseurs pourront être finalisées.

La rencontre d’information a réuni une cinquantaine de personnes, dont une partie importante d’élus municipaux des villes alentour et des résidents de Baie-Trinité. Photo Roseline Pelletier

« On veut vraiment rassurer les habitants de l’aide reçue du gouvernement. Il y a des demandes de subventions et les ministres échangent entre eux. J’ai même été reçu dans le bureau du premier ministre », confie Léopold Landry, confiant.

« Le saumon, c’est dans notre ADN, ça nous parle sur la Côte-Nord. On va le produire chez nous avec un procédé innovant », conclut le député de René-Lévesque, Yves Montigny qui se réjouit d’avoir accueilli son collègue de l’Assemblée nationale dans sa circonscription.

Notons que le ministre de l’Agriculture a entamé le 3 août une tournée en Haute-Côte-Nord et dans la Manicouagan.