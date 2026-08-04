Produire du saumon sur la Côte-Nord : Québec réaffirme son appui
Le fondateur et coprésident d’AquaBoréal, Léopold Landry, affirme que l’appui de la population locale a favorisé la réponse positive du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. Photo Roseline Pelletier
La rencontre d’information consacrée à l’avancement du projet AquaBoréal à Baie-Trinité a permis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel, de confirmer que le bloc d’énergie nécessaire à l’entreprise a été réservé.
« La Côte-Nord a le droit d’avoir sa part et produire du saumon » a commencé le coprésident d’AquaBoréal, un projet de production de saumon atlantique en eau salée à Baie-Trinité, André Michaud, le 4 août.
Ce matin-là, Donald Martel était présent pour démontrer encore une fois le soutien du gouvernement provincial au projet d’aquaculture. Il a affirmé que près de 7,5 mégawatts avaient déjà été réservés pour les futures installations.
« On a pas beaucoup d’énergie au Québec, pourtant le gouvernement a réservé l’énergie nécessaire. C’est un geste significatif pour montrer notre soutien », souligne André Michaud.
Un projet qui avance
Si aucune date de construction n’est toujours prévue, le projet continue de se préciser. Le dossier a traversé le processus du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) l’année passée et un décret gouvernemental a été obtenu en février 2025.
Des ingénieurs du Chili et du Danemark travaillent actuellement sur les plans et les devis de l’ingénierie des futures installations. « À la fin de l’année, on aura une idée plus précise des coûts et, à ce moment-là, le gouvernement pourra décider des sommes à investir », déclare le coprésident et fondateur d’AquaBoréal, Léopold Landry.
C’est aussi à ce moment que les ententes financières avec les investisseurs pourront être finalisées.
« On veut vraiment rassurer les habitants de l’aide reçue du gouvernement. Il y a des demandes de subventions et les ministres échangent entre eux. J’ai même été reçu dans le bureau du premier ministre », confie Léopold Landry, confiant.
« Le saumon, c’est dans notre ADN, ça nous parle sur la Côte-Nord. On va le produire chez nous avec un procédé innovant », conclut le député de René-Lévesque, Yves Montigny qui se réjouit d’avoir accueilli son collègue de l’Assemblée nationale dans sa circonscription.
Notons que le ministre de l’Agriculture a entamé le 3 août une tournée en Haute-Côte-Nord et dans la Manicouagan.