Une nouvelle compagnie aérienne s’implante à Baie-Comeau

Par Renaud Cyr 10:08 AM - 4 août 2026
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Les vols vers Montréal et Québec ont lieu les lundis, mercredis et vendredis. Photo Central Mountain Air.

La MRC de Manicouagan annonce l’arrivée de la compagnie aérienne Central Mountain Air, qui offrira vols reliant Baie-Comeau à Québec et à Montréal.

La compagnie a officiellement débuté ses activités le lundi 3 août 2026.

Les vols sont offerts trois jours par semaine, soit les lundis, les mercredis et vendredis.

Les réservations peuvent être complétées directement sur le site web de la compagnie.

« Cette nouvelle compagnie, qui s’inscrit dans notre démarche Manicouagan, terre de visionnaires, vient renforcer la connectivité de notre territoire vers d’autres villes du Québec », fait savoir le préfet de la MRC de Manicouagan Guillaume Tremblay.

« Ce qui constitue un véritable levier de développement pour toute la région de la Côte-Nord », complète-t-il.

Renaud Cyr

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