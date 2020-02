La route 138 entre Port-Cartier et Sept-Îles sera fermée jusqu’à demain matin

La Ville de Sept-Îles et le ministère des Transports soulignent que la route 138 entre la dernière entrée du parc Ferland (celle plus à l’ouest) et Port-Cartier sera interdite à la circulation jusqu’à demain matin. Le MTQ ira de patrouilles vers 5 h pour déterminer l’état des conditions.

Les employés des compagnies situées sur le chemin de la Pointe-Noire ne peuvent se rendre au travail ou quitter les lieux. Ils doivent se tenir informer auprès de leur employeur.

Le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, indique que des chambres d’hôtel sont disponibles au besoin. Ambulanciers, policiers et pompiers pourront se rendre en périphérie en cas d’urgence.

À 22 h jeudi, la 138 était fermée à toute circulation entre Sept-Îles et Tadoussac, soit sur une distance de 425 kilomètres.