La route 138 fermée aux véhicules lourds de La Malbaie à Forestville

La deuxième tempête en autant de semaines fait rage actuellement dans l’Est du Québec. En raison des conditions météorologiques difficiles, la circulation est interdite aux véhicules lourds sur la route 138, à partir de La Malbaie jusqu’à Forestville. La route 172 entre Tadoussac et Sacré-Coeur est également interdite aux véhicules lourds.

En ce qui concerne l’état de la route 138, la chaussée est partiellement glacée et la visibilité est réduite de La Malbaie à Baie-Ste-Catherine.

Selon le ministère des Transports, de Tadoussac à Baie-Comeau, on constate une chaussée enneigée et une visibilité réduite à l’exception du tronçon de Colombier jusqu’au pont de la rivière aux Rosiers où la visibilité est bonne. De Baie-Comeau à Sept-Îles, la chaussée est dégagée et mouillée et la visibilité est bonne.

Toutes les traversées du service de traversier Matane-Côte-Nord sont annulées aujourd’hui en raison des conditions météorologiques tandis que le service de traversier Tadoussac-Baie-Ste-Catherine est toujours en fonction. Selon Environnement Canada, des accumulations de 15 à 20 centimètres sont attendues dans Charlevoix et sur la Côte-Nord.