COVID-19 et croisières : pas d’impact pour Baie-Comeau

Chez Croisières Baie-Comeau, on pousse un soupir de soulagement. La récente décision d’Ottawa d’interdire jusqu’au 1er juillet les escales de navires de croisière avec plus de 500 personnes à bord, dans la foulée de la COVID-19, n’a pas d’impact.

« On n’est pas touché pour le moment. La planification de nos opérations va se dérouler comme prévu », souligne la chef d’escale de l’organisme, Reina Savoie-Jourdain.

L’organisme a bien trois escales au calendrier entre le 30 mai et le 1er juillet, mais il s’agit de navires de petit gabarit. Le Pearl Mist ouvrira la saison le 30 mai avec ses quelque 260 passagers et membres d’équipage.

Quant à la Belle des Océans et ses 200 passagers et membres d’équipage environ, le bateau doit accoster à Baie-Comeau le 19 juin et le 1er juillet. Dix autres escales sont prévues au cours de la saison 2020.

Le premier navire de grand gabarit au calendrier de Croisières Baie-Comeau est attendu le 15 septembre avec le Zuiderdam.

Rassuré, mais…

Oui, Croisières Baie-Comeau est rassuré pour le moment, mais il aurait compris aussi une intervention gouvernementale plus radicale puisque, indique Mme Savoie-Jourdain, « on est dans une situation de crise sanitaire où tout le monde doit faire sa part. »

L’organisme continue de suivre la situation de près, autant pour ce qui se passe au pays que l’évolution du côté des compagnies de croisière. « On va voir aussi comment l’industrie des croisières va réagir à ça », poursuit la chef d’escale, qui anticipe des annulations de réservation par les passagers. « On peut penser que ça commence déjà », conclut-elle.