Des mesures d’aide mises en place pour les entreprises et l’économie

Afin de faire face aux deux grands défis des secteurs de la santé et de l’économie, des mesures d’aide sont mises en place par le gouvernement du Québec dans trois secteurs précis, soit les individus, les entreprises et l’économie.

En ce qui concerne les individus, le premier ministre François Legault a annoncé la création du Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT) touchés par le coronavirus. « Le temps que la situation se résorbe, ou que le fédéral ait mis en place un programme d’aide, on va s’adapter pour éviter les dédoublements », a affirmé M. Legault.

Si 10 % des travailleurs susceptibles d’être affectés se prévalent de ces différents programmes, soit environ 65 000 travailleurs québécois, cela pourrait représenter une aide de 150 M$. Québec n’exclut pas l’annonce d’aides supplémentaires pour les personnes qui doivent rester à la maison.

Entreprises

Au niveau des entreprises, l’aide se traduira par des prêts pour les aider à contrer le problème de liquidités. « Une partie de ces prêts sera convertie en aide directe après analyse des dossiers, ce sera des prêts rapides », a dit François Legault.

Économie

Pour stimuler l’économie, le gouvernement Legault fera d’une pierre deux coups en investissant en santé pour améliorer les capacités d’accueil et s’aider dans ce grand défi. Les projets dans le domaine du transport seront devancés de même que ceux en éducation.

« Les entrepreneurs auront moins de maisons à construire, ils vont bâtir des infrastructures publiques, a dévoilé le premier ministre du Québec. J’ai déjà parlé à Justin Trudeau et notre objectif est de s’arrimer le plus possible et que ce soit le moins compliqué. Idéalement, les gens n’auront pas besoin de cogner à deux portes pour avoir de l’aide, il y aura un espèce de guichet unique. »

Impacts

François Legault a divulgué les quatre impacts majeurs de la pandémie de la COVID-19 :

Échanges internationaux : il y aura moins d’exportation ainsi qu’une difficulté à obtenir des intrants ou matières premières. La capacité de production des entreprises sera très limitée.

Tourisme et culture : moins de touristes et d’activités culturelles vu l’interdiction des rassemblements.

Investissements des entreprises : la confiance des investisseurs est importante. Plusieurs projets d’entreprises québécoises ou d’ailleurs ont été mis sur la glace, ce qui cause une baisse des investissements et des emplois.

Diminution des actions en bourse. Les gens vont voir la valeur de leur portefeuille diminuer. Il y aura un impact direct sur la consommation.

Avec Shirley Kennedy