Le Canada doit interdire toutes entrées non essentielles aux frontières selon le Bloc

Malgré la récente décision de fermer les frontières du Canada, le Bloc québécois croit que le gouvernement de Justin Trudeau doit aller plus loin pour contenir la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire canadien.

Le premier ministre Justin Trudeau, a annoncé hier, 16 mars, a annoncé que tous les frontières canadiennes fermées aux voyageurs étrangers, à l’exception des Américains. L’objectif était alors de limiter les impacts sur l’approvisionnement du pays. Le Bloc québécois s’inquiète que le gouvernement ne laisse ainsi « grandes ouvertes » les entrées au pays les plus « dangereuses » du virus sur le territoire québécois et canadien.

Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a partagé ses craintes par voie de communiqué. « La progression de la maladie aux États-Unis en fait le principal foyer de contagion possible au Canada et c’est pourquoi il faut interdire toutes entrées non essentielles à nos frontières. De plus, je m’explique mal qu’aucune nouvelle mesure de détection, d’approvisionnement en équipements, de formation, de quarantaine ou de désinfection des surfaces aux points d’entrée sur le territoire québécois et canadien n’ait été annoncée. Je juge qu’il est risqué de ne pas obliger le retour au pays ou d’interdire le départ des citoyens canadiens à l’étranger, même sans raison essentielle », a déclaré le chef.

Finalement, le bloc déplore que des migrants emprunte encore des points d’entrée irréguliers, tels le Chemin Roxham. Le parti soutient qu’il aimerait voir « une protection contre les abus tarifaires par les compagnies aériennes du Canada », cite-t-il en exemple de problématique.

De son côté, la députée Marilène Gill en a appelé à la solidarité de la population de Manicouagan. « Nous voulons prévenir plutôt que guérir. Chacun de nos gestes compte. Je suis d’ailleurs certaine que les Nord-Côtiers se montreront exemplaires en respectant les consignes qui leur sont données par les différents gouvernements et en en faisant la promotion autour d’eux. Ensemble, nous faisons déjà une différence. Continuons! », invite-t-elle..