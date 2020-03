COVID-19 : des bénévoles à la rescousse des marchés d’alimentation

Le Centre d’action bénévole (CAB) de la MRC de Manicouagan apporte son soutien aux magasins IGA Extra et Maxi pour la livraison des épiceries en ligne depuis mercredi.

Grâce à la contribution des 22 bénévoles qui ont levé en début de semaine pour aider leur prochain, par l’entremise de la page Facebook Solidarité Manicouagan, l’organisme s’est entendu ce matin avec les deux marchés d’alimentation qui offrent le service en ligne pour donner un coup de main à la livraison.

« Nous, on a contacté IGA et Maxi. Ils étaient déjà débordés dans les livraisons. Ils ne fournissent pas », a expliqué Cindy Berger, directrice générale du CAB.

Par contre, par respect pour sa mission, l’aide est dirigée vers la clientèle de 70 ans et plus, « les personnes qui ne peuvent sortir de la maison et qui n’ont pas de réseau social », précise Mme Berger.

Pour ne pas exposer inutilement les bénévoles à une éventuelle contamination au coronavirus, une procédure a été mise en place. Ainsi, ils se rendent chercher un certain nombre de commandes à la fois dans les marchés et ils les livrent aux bénéficiaires en les laissant près de la porte de leur domicile.

« Il ne faut pas essayer de régler un problème en en créant un autre », insiste la directrice générale.

Le CAB gère désormais la page Solidarité Manicouagan, une initiative lancée par une citoyenne en fin de semaine dernière afin de créer un lieu d’entraide sur Facebook. La page comptait plus de 3 000 membres moins de 48 heures après sa création.