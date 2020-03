La Sûreté du Québec prévient contre les fraudes pyramidales

La Sûreté du Québec appelle à la prudence alors que des stratagèmes de fraude d’investissement de type pyramidale ont été rapportés dans plusieurs régions du Québec.

La forme d’arnaque pyramidale se traduit par une extorsion par l’investissement d’une somme d’argent. La SQ rappelle que ces systèmes d’investissement de type pyramidal sont illégaux.

« Les gens qui investissent doivent à leur tour recruter des personnes qui accepteront aussi d’investir un montant d’argent et de recruter d’autres individus dans l’espoir que leur investissement de départ soit multiplié. De ce fait, le nouvel investisseur devient à son tour un agent recruteur », communique la Sûreté par voie de communiqué.

Ce type de fraude peut se décliner en plusieurs variantes. « Certains peuvent même offrir la commercialisation future d’éventuels produits, voire même vendre un produit tout autre que celui qui est proposé. Afin de paraître alléchants et légaux, certains vont nommer et expliquer leur structure de façon à capter l’attention et augmenter le sentiment de confiance, par exemple : cercle de dons, cercles d’abondance, etc. Ces structures sont toujours définies avec des niveaux hiérarchiques dans le but précis de faire transiter l’argent au niveau supérieur qui récoltera le pécule financier. Dans certains cas, parfois, les escrocs mettront un stratagème temporaire en place pour empocher rapidement les investissements initiaux et par la suite disparaître », clarifient ensuite les autorités.

A cet effet, l’Office de la protection du consommateur recommande d’obtenir l’avis d’un conseiller juridique avant de prendre une décision impliquant tout investissement financier. De plus, participer à ce genre de fraude est une infraction criminelle passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

On mentionne que les citoyens peuvent consulter l’Office de la protection du consommateur au https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/harcelement-vente/pyramide/ ou l’Autorité des marchés financiers au https://lautorite.qc.ca/grand-public/prevention-de-la-fraude/ventes-pyramidales/ pour plus d’information à propos de ce stratagème de fraude.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.