Le centre Henry-Leonard se prépare à recevoir la clinique de dépistage de la COVID-19

Les employés municipaux de Baie-Comeau préparent actuellement la surface B du centre Henry-Leonard pour accueillir la clinique de dépistage du virus COVID-19 de Baie-Comeau, qui se fera à la manière d’un service à l’auto. Le Manic y est passé quelques minutes mercredi matin.

« On a reçu une demande du CISSS (Centre intégré de santé et de services sociaux) de préparer un espace pour une clinique de dépistage », a confirmé le porte-parole de la municipalité, Mathieu Pineault. « On n’a cependant pas les détails sur la façon précise que ça va fonctionner. »

On sait toutefois que les gens qui voudront être testés entreront avec leur véhicule sur la glace B, par la porte de garage qui se trouve du côté ouest. Une seule voiture à la fois pourra entrer et les patients n’auront pas à sortir de leur véhicule pour être testé.

De plus, les gens devront prendre rendez-vous avant de se présenter. L’ensemble des modalités sera éventuellement dévoilé par le CISSS Côte-Nord.