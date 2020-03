Les centres commerciaux se vident

Les centres commerciaux n’échappent pas à la désertion de la clientèle en cette période de pandémie à la COVID-19, comme ils n’échappent pas non plus, malheureusement, aux fermetures temporaires de commerces.

Une virée au Centre Manicouagan à Baie-Comeau en fin d’avant-midi mercredi a permis au journal de constater le triste état de situation. Au moins une boutique sur deux est fermée, comme Reitmans, Marise, Bentley et Club C.

Et dans les commerces qui demeurent toujours ouverts, les clients sont une denrée rare. « Les ventes ne sont pas là », souligne Monique Larouche, gérante par intérim chez Pentagone. D’après celle qui porte des gants pour se protéger de la COVID-19, à peine quelques achats par jour sont effectués. Selon elle, ils sont d’ailleurs faits pour la plupart par des gens probablement âgés de plus de 70 ans et qui devraient rester à la maison, comme le recommande le gouvernement du Québec.

Les épiceries

En revanche, les épiceries de Baie-Comeau ne manquent pas de clients. Loin de là. Des clients qui circulent dans les allées en poussant leur panier, il y en a beaucoup, tout comme ceux qui font leur épicerie en ligne et qui sont nombreux à se la faire livrer.

La crainte probablement de manquer de nourriture ou autres produits de première nécessité, comme le papier de toilette, entraîne les gens à acheter plus que leurs besoins actuels.

Chez Maxi mercredi, des tablettes et des comptoirs vides témoignaient de la folie des provisions qui s’est emparée de certaines personnes et de la difficulté des employés à prendre le dessus pour les remplir.