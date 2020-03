Coronavirus: des employés d’épicerie gagneront 2$ de plus de l’heure

Les géants de l’alimentation Métro et Loblaws ont décidé de donner un coup de main supplémentaire à leurs commis, caissières, boucher et emballeurs travaillant au front avec le public.

« Nous reconnaissons que nos équipes en magasin et en centre de distribution ont travaillé très fort pour soutenir nos clients et nos communautés alors que nous faisons face à cette crise sans précédent. Pour compenser leurs longues heures de travail et leur dévouement en première ligne, nous augmenterons le salaire horaire de nos employés de +2 $ et ce rétroactif à partir du 8 mars et jusqu’au 2 mai », peut-on lire dans une communication du groupe Métro Inc.

Du côté de chez Loblaws, propriétaire entre autres de l’enseigne Provigo, a soutenu aussi par communiqué à sa clientèle qu’elle procéderait à une augmentation temporaire des salaires de ses employés, fortement sollicités depuis le début de la crise.