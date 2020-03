COVID-19 : Parent-Secours se mobilise pour venir en aide aux aînés et aux enfants

Ayant entendu l’appel du premier ministre du Québec, François Legault, l’organisme Parent-Secours a rejoint ses bénévoles dans le but de mobiliser ses troupes afin de soutenir les aînés et les enfants, confinés à la maison dû à la pandémie de la COVID-19.

« Nous avons mobilisé notre réseau de 76 comités qui représentent en tout près de 5 000 bénévoles partout au Québec. Nous voulons ainsi rappeler que Parents-Secours répond toujours présent en ces temps de pandémie pour venir en aide aux jeunes et aux aînés qui circulent dans nos rues pour des marches de santé sécuritaires », explique la porte-parole de l’organisme, l’olympienne bien connue et maman engagée, Nancy Drolet.

Pour ce faire et sur une base volontaire, Parents-Secours a demandé aux bénévoles de porter une attention particulière aux allées et venues des clientèles visées et de porter assistance aux gens dans le besoin ou désorientés en gardant en tête les règles sanitaires de deux mètres de distance demandées par le gouvernement du Québec.

« Ainsi, les bénévoles portant assistance assureront la sécurité des jeunes et des aînés et celle des membres de leur foyer », précise Carole Charron, présidente de l’organisme.

Affichettes blanches et rouges

Élément essentiel du programme, l’affiche-fenêtre rouge et blanche est placée en évidence dans la fenêtre à l’avant du foyer-refuge accrédité. Cette maison est alors un signe de protection et de sécurité pour l’enfant ou l’aîné en détresse.

Notons qu’un comité local est déjà formé à Forestville et à Sept-Îles. Pour joindre celui de Forestville, il est possible de le faire par courriel à PSForestville@mail.com, par téléphone au 418 587-3359 (Mélanie Auclair, présidente) ou via leur page Facebook. À Sept-Îles, la présidente du comité local est Lily Turcotte et elle est joignable au 418 968-6455.