Un membre d’ITUM atteint par la COVID-19

La communauté innue d’Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) confirme qu’un membre de la communauté a contracté la COVID-19. Il s’agit d’un employé du conseil.

Une enquête épidémiologique est en cours pour cibler toutes les personnes qui auraient pu être en contact avec la personne infectée.

« Je suis conscient du choc que peut provoquer cette annonce, pour notre communauté bien sûr, mais aussi dans la population de Sept-Îles. C’est la confirmation que le virus est là et qu’il faut redoubler nos efforts pour le combattre. Il est essentiel que chacun d’entre nous respecte adéquatement et rigoureusement les mesures d’hygiène et de précaution dictées par nos autorités », a affirmé le chef Mike Mckenzie.