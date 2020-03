L’hôpital Le Royer installe des lits dans la section de l’administration

Afin d’être prêt à toute éventualité en cette pandémie de la COVID-19, l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau est actuellement en train de réaménager l’étage de l’établissement réservé à l’administration afin d’y installer des lits supplémentaires.

« On est en train de déterminer quelles ressources (administratives) vont quitter l’hôpital et quelles autres vont demeurer dans l’établissement », a indiqué le directeur des services techniques de l’hôtellerie et de la logistique au Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, Danny Gagnon.

« On retrouvera donc une vingtaine de lits additionnels, certains ventilés et d’autres non. Ça peut toutefois changer, tout dépendant des besoins », a-t-il ajouté.

Ces besoins seront précisés dans les prochains jours, une fois que Québec aura complété ses allocations de ressources matérielles dans l’ensemble des installations de santé de la province. « Ce sera fait de façon diligente », a assuré M. Gagnon.

La plupart des employés du cinquième étage, du moins ceux qui font un travail strictement d’ordre administratif, seront relocalisés dans un autre bâtiment. Quant à ceux qui exercent un rôle de leadership sur le terrain, comme les gestionnaires d’équipe, « ils vont demeurer à l’hôpital ».

Si tout se déroule comme prévu, le déménagement des employés sera complété d’ici la fin de la semaine. Les nouveaux lits, quant à eux, seront disponibles dans le courant de la semaine prochaine.

On se rappellera que le cinquième étage du pavillon Le Royer a déjà été aménagé en milieu hospitalier. Il a par la suite été converti en locaux pour le personnel administratif de l’établissement.

Il y a présentement 91 lits disponibles à l’hôpital de Baie-Comeau, dont 86 d’hospitalisation de courte durée.