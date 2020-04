COVID-19 : Baie-Comeau prépare sa riposte aux récalcitrants

Les élus de la Ville de Baie-Comeau pavent la voie à l’adoption d’un règlement pour sévir à l’endroit des gens qui font fi du respect des consignes sanitaires en cette période de pandémie de COVID-19.

Réunis à huis clos lundi soir lors d’une séance extraordinaire, les membres du conseil municipal ont déposé un projet de règlement en ce sens. L’adoption formelle devrait être chose faite lors de la séance régulière du 20 avril, qui sera d’ailleurs diffusée en direct sur une plateforme électronique afin que les citoyens puissent y assister à distance.

Comme l’a expliqué le maire Yves Montigny, le projet de règlement vise à resserrer les règles sur le territoire, comme d’autres municipalités l’ont fait au Québec. Il donnerait le droit aux policiers de la Sûreté du Québec et à une équipe d’intervention municipale aux pouvoirs élargis, on peut penser aux préposés aux stationnements, d’émettre des billets d’infraction pour tout rassemblement ou autre mesure non respectée.

« Oui, il y a les règles municipales, mais il y a aussi les règles de Québec. On vient compléter les règles du gouvernement du Québec », a expliqué M. Montigny, tout en rappelant les particularités géographiques de la Ville.

Par ailleurs, les élus ont aussi convenu d’augmenter les effectifs de l’escouade COVID-19, une « escouade bienveillante » mise en place le 2 avril. À ce jour, ses quatre patrouilleurs ont multiplié les visites dans les commerces, les parcs et autres lieux publics de la Ville pour sensibiliser les citoyens au respect des consignes, comme la distanciation physique. Les marchands ont aussi été informés des choses à mettre en place pour éviter à leur clientèle d’y contrevenir.