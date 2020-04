COVID-19 : le premier ministre Legault voit une lumière au bout du tunnel

Le premier ministre du Québec, François Legault, se dit optimiste et encouragé par les dernières données et les projections face à la pandémie de la COVID-19, malgré un nouveau bilan de 10 031 cas positifs (+ 691) et 175 décès (+ 25).

« Ça fait quelques jours qu’on voit une stabilisation dans les hôpitaux. On voit une lumière au bout du tunnel », a laissé entendre M. Legault.

Le bilan du Québec en ce 8 avril présente 632 personnes hospitalisées (+ 49) pour la COVID-19, dont 181 (+ 17) aux soins intensifs.

Projections rassurantes

Face aux scénarios présentés le 7 avril par les experts de la Santé publique, le premier ministre se dit rassuré par rapport à deux aspects; la projection des hospitalisations et les soins intensifs, en regard de la disponibilité de 1 000 lits avec respirateur si la situation était nécessaire, et le fait que le Québec est plus près des meilleurs pays, notamment l’Allemagne, que des pays qui comptent de nombreux décès.

« Il ne faut cependant pas relâcher », a-t-il rappelé.