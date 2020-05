La CSN se dit solidaire plus que jamais en ce 1er mai

En ce 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, le Conseil central Côte-Nord de la CSN veut bien sûr souligner le travail de ces gens sous le thème Solidaires plus que jamais.

« En cette crise sanitaire sans précédent, le Conseil central Côte-Nord – CSN insiste sur le fait qu’il est plus que temps de faire attention à la santé physique et mentale des travailleuses et travailleurs », lance dans un communiqué le vice-président de l’organisation régionale, Sébastien Lebreux.

« La crise qui secoue le monde entier rappelle ainsi l’importance d’entretenir la solidarité et de garantir à chacune et chacun un filet social mettant de l’avant l’humain avant le profit », a-t-il ajouté.

Évidemment, les grandes démonstrations qui ponctuent habituellement cette journée du 1er mai n’auront pas lieu en 2020, pandémie de COVID-19 oblige. La CSN invite toutefois ses membres et l’ensemble de la population à prendre part aux activités de mobilisation virtuelles préparées par la Coalition du 1er mai, soit un webinaire et une campagne d’affichage participative sur les médias sociaux.

Le webinaire de la Coalition du 1er mai, à laquelle participe plusieurs organisations syndicales, abordera « les stratégies de mobilisation en lien avec la santé et la sécurité du travail ». Une discussion en ligne se tiendra en direct ce vendredi de 12 h 15 à 13 h sur la page Facebook du 1er mai.

Le Conseil central Côte-Nord invite aussi ses membres à se prendre en photo avec le visuel du 1er mai en y inscrivant le nom d’une autre personne ou d’un métier afin de souligner leur solidarité. On peut envoyer les photos à l’adresse courriel rejean.bradley@csn.qc.ca. Les photos seront ensuite publiées sur la page du 1er mai.