Les restos? Pas demain la veille

Tandis que la réouverture des commerces à Montréal est reportée, à l’échelle de la province, les tenanciers de restaurants et autres lieux de réunion sont avisés qu’ils devront s’armer de patience.

« Malheureusement, les restaurants, les activités qui regroupent des centaines des personnes, les spectacles, ça va prendre encore un certain temps », a indiqué le premier ministre François Legault en point de presse lundi. Le PM a fait mention de la difficulté de maintenir une distance de deux mètres entre les individus dans ces endroits par définition achalandés.

L’application de mesures de distanciation sociale sera quand même à l’ordre du jour lorsqu’adviendra la réouverture. « Moins de clientèle », « des paravents », une « hygiène super importante », ont notamment été suggérés le premier ministre.

Le déconfinement des régions, qui a débuté lundi, n’est pas un pour laissez-passer tous azimuts pour les propriétaires de chalet dans les régions soudainement accessibles, a mentionné le Dr Horacio Arruda, directeur de la santé publique. « C’est normal que quand on commence à déconfiner, on enlève certaines mesures, mais par contre, ça ne veut pas dire que tout le monde peut partir et s’en aller ailleurs », a-t-il dit, évoquant le «grand appétit pour les chalets ». « On va monitorer les choses », a-t-il laissé entendre.

Le premier ministre Legault s’est fait plutôt rassurant. « La situation est sous contrôle partout. On n’a pas beaucoup de marge de manœuvre à Montréal pour faire du déconfinement, mais on en a beaucoup en région. Les personnes qui passent d’une à l’autre doivent maintenir le 2 mètres avec les autres personnes, il ne devrait pas y avoir de pression indue. Est-ce qu’on est capable de garder la situation sous contrôle dans les hôpitaux? En région, où les maires s’inquiètent, c’est là qu’ils devraient moins s’inquiéter car il y a une grosse marge de manœuvres…»